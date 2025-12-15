經濟部推動商業服務業轉型升級 打造韌性AI生態系

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部今（15）日舉辦「迎向AI新局．商業服務業智慧轉型升級推動方案記者會」，說明今年度AI導入推動成果，並宣布115年推動重點將擴大AI導入相關輔導與補助措施，預計於114年至117年間，將促成超過4萬家業者導入AI，整體營運效率提升至少20%；相關措施涵蓋診斷服務、AI工具導入、人才培育及資源媒合等多元面向，協助更多業者打造具韌性、競爭力的服務業AI生態系。

經濟部商業署說明，歷年來已成功協助數萬家商業店家導入雲端POS、線上點餐與供應鏈管理等數位工具，奠定我國商業服務業數位化基礎。114年度進一步推動AI導入，協助全國各地超過1.2萬家導入AI工具應用，完成8,300人次培訓。業者導入AI後營收成長平均提升逾5.4%，平均節省店員行政作業時間逾50%，明顯提升營運效率，應用場域更涵蓋智慧客服、客群分析、庫存預測等關鍵環節，顯見AI應用已成為商業服務業提升競爭力的核心驅動力。

為擴大AI在商業服務業的普及應用，商業署宣布將自115年起將擴大AI導入輔導與補助資源，建立「需求確認、線上診斷、資源媒合」的一條龍服務流程，透過線上AI數位成熟度量表，協助企業評估AI導入條件，並依企業規模與數位能力進行分級輔導，其中，需求單純的商業服務業者，可優先導入如智慧客服、行銷推薦等成熟且易部署的通用型AI工具，降低技術門檻；具數位化整合的業者，則可針對供應鏈管理、營運優化、節能管理等進行進階AI軟硬整合應用。

商業署表示，整體推動策略採「由淺入深、由點帶面」方式推進，預計於114年至117年間，將促成超過4萬家業者導入AI，整體營運效率提升至少20%，帶動我國服務業持續創新升級。

商業署強調，面對全球競爭加劇與數位科技日新月異，商業服務業普遍面臨缺工、成本上升及營運模式轉變等挑戰；AI正是引領我國商業服務業突破瓶頸、邁向升級轉型的重要動能。未來，政府將持續整合跨部會、法人與公協會資源，深化產業的輔導力道，加速AI工具導入與轉型落地，協助商業服務業智慧轉型，提升營運效能、強化產業韌性力。

經濟部舉辦「迎向AI新局．商業服務業智慧轉型升級推動方案記者會」，分享114年度AI導入推動成果及115年推動重點。（經濟部提供）