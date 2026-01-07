經濟部推台歐研發合作 累計86案創造42億產值

（中央社記者曾筠庭台北7日電）經濟部今天表示，透過A+國際創新研發合作補助計畫，近年持續推動台灣與歐洲跨國研發合作，已與歐洲14國啟動研發徵案，並與5國簽署官方合作備忘錄（MOU），累計促成86項台歐合作計畫，政府補助約新台幣14億元，帶動國內產業創造約42億元產值。

經濟部產業技術司今天舉行「經濟部A+計畫－推動歐洲跨國研發合作成果」記者會，說明台歐研發合作進展，產業技術司司長郭肇中指出，歐洲具備深厚科研與產業基礎，疫後全球供應鏈重組，台灣企業赴歐投資明顯成長，2023年投資金額達49億美元，較2022年大幅增加；歐盟2024年成為台灣第4大貿易夥伴，雙邊貿易額超過686億美元，顯示台歐經貿與技術合作持續深化。

郭肇中表示，台灣已與西班牙、德國、捷克、英國及法國等5國簽署研發合作備忘錄，今年預計再與歐洲其他兩國於雷射與AI領域簽署MOU，持續擴大台歐科技合作版圖。他指出，未來將採取「深耕西歐、連結東歐、策進北歐」的布局策略，透過雙邊與多邊研發合作機制，協助產業對接歐洲創新技術，強化台灣在全球供應鏈中的競爭力與韌性。

產業技術司在會中也公布3項具代表性的合作案例，凸顯台灣產業已由「台灣製造」進階邁向「歐洲供應鏈」。第1，愛克智慧與德國阿亨工業大學等單位合作，成功開發可連續量產的耐水洗智慧電子布料製程，已獲多國品牌採用並接單逾30萬件；第2，連騰科技與英國業者合作導入快速打樣技術，縮短天線打樣時間80%、體積縮小50%、傳輸效能提升20%至50%，已導入國際筆電品牌供應鏈。

第3，徠通科技與西班牙業者合作開發高精度線切割放電加工設備，產品取得歐盟認證，並成功跨足航太零組件市場，2025年銷售額較2023年大幅成長152%。

經濟部表示，展望未來，將持續運用歐盟Horizon Europe、Eureka GlobalStars等平台，深化半導體、光電、機械及資通訊等既有優勢領域，同時擴大布局無人機、機器人及低軌衛星等前瞻關鍵技術。

此外，為鼓勵企業加速布局國際市場，針對AI跨領域研發及參與國際標準制定的跨國研發計畫，政府補助加碼最高20%，研發計畫補助比例最高可達50%，且補助金額不設上限。（編輯：林家嫻）1150107