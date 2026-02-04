經濟部推特定工廠轉型補助 已6家業者受惠

金屬原料加溫到高熱後，利用自動化機械、鍛造成精密性零組件，台灣金屬加工產業受到世界肯定，不過自2025年4月份對等關稅席捲後產業前景不明，傳統產業景氣轉冷，也讓不少業者叫苦。

日大興機械廠有限公司總經理藍彬表示，「這一段時間有差滿多的，就是從之前到現在差了差不多3到4成有。」

像是這間位在桃園的機械廠生產獨特的金屬棧板，但也不諱言疫情後統計至今訂單幾乎腰斬。如今對等關稅談判結果降為15%、產業轉型、升級成為競爭力關鍵，經濟部透過韌性特別預算推動特定工廠研發轉型支持個案補助，已經有6家業者受惠。

金和興銅鍛造股份有限公司董事長葉信良指出，「現階段我們都遇到這些人力短缺的問題，那環境的改善跟設備的自動化，這塊是我們想要去改善的，從智慧化跟自動化這2個區塊可以更多的去改善這些設備。」

雋業有限公司副總經理何家正回應，「高精度還有高品質的表現，傳統研磨機已經沒有辦法協助我們達到這樣子的精度了，所以這一次幸好有這樣子的補助案讓我們可以購買到像來自於台灣高精度的研磨機台。」

目前補助計畫自2025年12月已經開放受理申請，已經有81件申請案，已經審核通過6家，提供設備購置與轉型經費，最高可補助到300萬元。像是其中一家金屬製造業前期減少30%訂單，業者選擇購入更精密的研磨設備與筒夾治具，大幅提升產能，並促進投資600萬元。

經濟部次長何晉滄回應，「一些新進產業都需要我們傳產過去的這些硬實力來支持，不管我們的軍工產業、機器人和無人機，甚至我們的航太、通訊。」

經濟部也強調，將持續加快審查作業、協助業者取得資源，也呼籲符合資格的特定工廠把握機會，提升產業競爭力。