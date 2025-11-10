經濟部擬修企併法組產控公司 立委提醒房地合一稅恐讓修法美中不足

經濟部長龔明鑫,資料照。李政龍攝



為鼓勵企業之間合組產業控股公司，經濟部提出《企業併購法》部分條文修正草案，擬提供證券交易所得稅等延後課稅優惠做為政策誘因。但民進黨立委邱議瑩提醒，本次修法有關房地合一稅的修法未明確，恐造成企業疑慮；經濟部長龔明鑫則回應表示，待母法通過後，經濟部會成立輔導機制，協助企業解決問題。

立法院經濟委員會今（10）日審查經濟部所擬具的《企業併購法》部分條文修正草案。龔明鑫在口頭報告時表示，為鼓勵企業籌組控股公司，當子公司與控股公司之間發生股權轉換時，可以不用立即課徵證券交易所得稅，待出售產業控股公司股份時，再課徵證券交易所得稅。

龔明鑫表示，這是過去經濟部在與產業座談時，業者多次反應的問題，若在籌組產業控股公司，股份換成產業控股公司時就立即繳稅，當下恐怕沒錢繳納；修法就是將籌組產業控股公司時，暫時不用繳納證交所得稅，待出售產業控股公司股份時再繳納。

不過，邱議瑩則提醒，修法只涉及證券交易所得稅延後繳納的機制，但交易也會造成廠房交易發生，涉及房地交易部分，延後課稅機制是否有包含廠房認定？她並指，對此已有會計師提出質疑了，經濟部應予以重視。

賦稅署副署長倪儷心坦言，本次修法是針對《企業併購法》，有關成立產業控股公司時的股權交易，可以緩課證券交易所得稅；有關廠房交易部分，是在《所得稅法》中規範，廠房交易占股權交易達一定比重，會視為房地交易，要課徵房地合一稅。

龔明鑫則表示，待母法通過後，國發會在6個月內修訂子法，同時間，經濟部會成立輔導機制，解決企業所遭遇狀況。

另外，民進黨立委林岱樺則提醒，本次企併法修法欠缺企業併購發生時的員工權益保障。龔明鑫則解釋，本次修法是多家公司之間合組產業控股公司，發揮產業綜效，不會有任何一家公司被消滅。

