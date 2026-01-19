經濟部擴大推動AI實作專班 強化臺灣產業韌性

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部中小及新創企業署今（19）日宣布，今年針對中小企業擴大推動「AI實作專班」，預計開辦至少113個專班課程，涵蓋石材、紡織、塑膠、水五金、食品等16個產業領域，目標培育逾1200名具備實務能力的AI人才，全力協助中小企業數位轉型，強化臺灣產業韌性與競爭力。

中企署今日舉辦「115年中小企業AI實作專班啟動」記者會，中企署長李冠志表示，中企署去年5月與經濟部技術司合作推出各產業AI實作專班，由技術司整合高階技術能量，並串聯紡織所、塑膠中心、金屬中心等 11家技術法人，提供實作場域與設備資源，共開放30條AI試產線開放使用，開設95班次實作課程，去年總計吸引883家企業參與，共培育1191名AI人才。

廣告 廣告

李冠志指出，今年將開設超過113個AI專班課程，目標培育逾1200名具備實務能力的AI人才。今年AI實作專班具有「產業擴大、時數彈性、免費參訓」等特色，擴大整合13家技術法人能量，以技術法人實作場域為核心，產業範圍從原本11個產業，擴大納入石材、袋包、設計服務等16個領域，原本30小時課程彈性規劃為12小時的基礎課程，後續並透過產業AI輔導團持續追蹤，強化學用接軌，讓企業把AI落地到實際流程，並進一步擴散出去。

今日記者會上，經濟部邀請3家企業分享AI落地具體成效，並展示AI實作專班成果。其中，宜展科技農業執行長林佑澤分享，透過AI轉型打造橘子脆片加工，導入數位化管理及AI智慧乾燥技術，可以找到最佳乾燥曲線，建立標準化數據產業，製程縮短4成，營收成長了1成。傳統蔬果冷凍乾燥需費時48小時，升級的智慧乾燥技術僅需3小時，展現數位轉型成效。

滿記實業在第二代經營下，推動AI數位化轉型，導入智慧庫存革新織襪製程，建置庫存管理系統與電子磅秤，90%以上原料完成建檔，庫存透明可查，有效降低錯誤及重複採購。另一家專注水五金外銷的隴鈦銅器，則是將AI視覺檢測導入水龍頭產品檢驗流程，將包裝合格率提升至99.99%。善用AI科技落實數位轉型，可以實質幫助提升企業競爭力。

經濟部中企署今日舉辦「115年中小企業AI實作專班啟動」記者會，說明今年特色。(記者郭曉蓓攝)

經濟部中企署今日宣布擴大推動「AI實作專班」。(記者郭曉蓓攝)

宜展科技農業公司展示水果脆片加製品，導入AI智慧乾燥技術，改善人力操作及人工作業問題。(記者郭曉蓓攝)

滿記實業導入智慧庫存革新織襪製程，90%以上原料完成建檔，取代人工紙本作業，降低重複採購。(記者郭曉蓓攝)