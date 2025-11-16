經濟部教你花普發1萬元！「遊食購」一次看

▲商業署推出各類「數位福袋」，整合1,500家以上商圈店家優惠方案，如從北部的寧夏夜市、淡水商圈，到中部的一中商圈、東海藝術街，圖為逢甲夜市。（圖／台中觀光旅遊網）

[NOWnews今日新聞] 普發1萬陸續到帳，預期可帶動一波國內市場買氣。主管國內餐飲、服務業的經濟部商業署推出「經濟部教你花1萬」系列活動，整理國內「遊、食、購」多項活動與店家優惠訊息，並與旅行社共同推出商圈套裝行程、集結優選餐廳推出主題餐飲方案，讓民眾普發1萬元更好用。



根據「經濟部教你花1萬」網站，分類為「遊、食、購」。



首先在「遊」方面，經濟部整理許多一日、二日遊程，包括走進瑞芳商圈，逛老街吃美食，再到九份商圈，邊吃芋圓邊賞山海美景，最後到超萌的猴硐貓村與貓星人相遇的「瑞九山海美食尋探ㄧ日遊」、以及遊玩忠貞新村的滇緬風情，再去東南亞一條街吃美食、桃園鐵道願景館體驗鐵道文化的「桃趣異國風情一日遊」。

而在「食」部分，商業署整理一系列的餐廳，包括「麻油料理月」、「美味鍋物」、「舒食盒餐」及「精選台味」等，更與美食平台Funnow、Gomaji、Flavor等合作，讓民眾更方便搜尋消費。



最後在「購」領域，商業署推出各類「數位福袋」，整合1,500家以上商圈店家優惠方案，如從北部的寧夏夜市、淡水商圈，到中部的一中商圈、東海藝術街，仍至南部的三多商圈、台南鹽埕街區商圈各商圈店家優惠一網打盡，讓普發1萬效益可以更加放大。

