經濟部明開標無人機巨額顧問約 1+5億元推非紅與國際鏈結引熱議
經濟部明開標無人機顧問巨額合約，除首次招標1億元外，還有後續擴充案5億元，推動非紅供應鏈和國際鏈結。（圖片來源／外貿協會臉書）
經濟部罕見招標無人機顧問巨額合約，除首次招標的1億元外，並有後續擴充案5億元，合計高達6億元，近期引發業界熱議。
經濟部這項公告是以「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」為名，加上後續擴充案自115年至119年止，首次採取限制性招標，在決標時則準用最有利標，預計在8日開標。
投標須知中強調，不允許中國地區廠商、第三地區含陸資成分廠商、在臺陸資廠商，以及經濟部投資審議司公告的陸資資訊服務業者參與，也不允許使用大陸地區製造或大陸廠牌的零組件。
不過，從政策面來看，軍工產業專家建議，如果「非紅供應鏈」真的是國安原則，那紅線就應該由法律與採購規則明確劃定，而不是交給顧問來「協助判斷」。
顧問有如「準裁決者」，專家：恐出現制度危險「後門」
專家認為，如果用巨額勞務顧問案、限制性招標的方式，把誰算非紅、哪些技術算關鍵、哪些廠商能進國際鏈結，實質交給顧問去定義，這已經不是輔助行政，而是讓顧問成為「準裁決者」。
專家認為，經濟部巨額合約所推動的非紅供應鏈與國際鏈結，實質交給顧問去定義，會有如成為「準裁決者」。（圖片來源／外貿協會臉書）
專家也提醒，雖然從名稱和投標須知已有註明，也保留例外條款，政府仍須留意，顧問合約反而可能成為繞過實體採購審查的合法外衣。
他說，這樣會把原本應受原產地、供應鏈與設備規格嚴格檢驗的問題，轉化成「政策研究」與「協助規劃」，反而降低了紅色供應鏈被揭露與排除的強度。
他進一步指出，政府如果期待由顧問去協助「非紅」、「避紅」，就實務而言，反而會出現制度上最危險的「後門」，就是紅線被設計成「可以被解釋、被操作。」
完備供應鏈自主性，業界私下四處打聽說法紛歧
再看經濟部在去年度的簡報資料說明，要達成技術開發與國際鏈結的架構，以強化自研自製能量，鏈結國際先進技術，完備供應鏈自主性為目的。
經濟部以「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」為名，自115年至119年止進行推動。（圖片來源／政府採購網）
其中，在自研自製單位由經濟部、中科院負責，要補助缺乏核心技術的法人進行開發，如果已經具備基礎技術但缺乏能量，則要補助業者開發。
至於在國際合作方面，則由經濟部與國科會負責，主要分為兩大方向，一是商業技術合作，要與歐、美、日等國際業者進行技術及應用場域合作，二是研發技術合作，要鏈結國外研究機構，推動技術研發與驗證合作。
在檯面下，有意參與業界四處打聽消息，傳出不同說法，一說是這項標案已經「分好了」，可能由5家無人機相關協會，一家簽5個MOU，再分5次，就分完了。
另有一說是會由政府的法人單位得標，再由法人單位去主導後續發展架構，與鏈結國際布局。
