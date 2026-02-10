經濟部智慧局公布2025國內專利百大排名

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部智慧局今（10）日公布2025年我國專利百大企業名單，包括台積電、友達、鴻海、工研院、南亞科、瑞昱、台達電、聯發科、緯創、華碩、慧榮、中強等12家企業或研究機構，是臺灣AI專利領先者。智慧局表示，這些機構多以臺灣為專利布局的首站，進而前往全球布局，同時入榜科睿唯安2026年全球百大創新機構，顯示我國企業在研發創新與全球專利布局上的成果，持續獲得國際肯定。

智慧局表示，台積電是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI的關鍵引擎，國內外歷年累積專利獲准超過78,000件，反映台積電在創新技術持續努力的成果，台積電連續10年保持臺灣專利申請第1。鴻海則善用專利分享機制，從2023年起提供實質資源協助各事業單位，從著重於技術「實際使用地」或「製造地」的申請，進一步推向全球視野，預判技術發展「未來可能推廣與應用」的潛力國家市場，深化全球專利布局，並同步在臺灣及海外進行專利申請，促進關鍵技術在臺灣扎根。

廣告 廣告

智慧局指出，聯發科是臺灣最大的IC設計公司，持續投入大量資源在AI、6G、WiFi 8、智慧裝置、多媒體影像處理等系統單晶片設計的研發，並將研究成果透過申請專利積極全球布局，充分展現該公司在創新研發及專利布局上持續深耕的努力。

智慧局提到，工研院以一流專利技術10度蟬聯「全球百大創新機構」，多年來均以臺灣作為專利第1申請國，作為海外布局的基礎。近年來，持續推動以市場需求為導向的布局策略；工研院重視關鍵專利以「量足質精」為經營原則，並透過完善的市場評估、專利分級與維護管理，以確保資源集中於具運用潛力的專利。