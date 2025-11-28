經濟部核二核三「3原則重啟」 廢核平台逐一打臉：只是政治口號

廢核平台認為，政府提出「核安無虞、核廢有解、社會共識」作為重啟核二核三前提，充其量只是政治口號。圖為核三廠，路透社資料照



經濟部昨正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三正式啟動自主安全檢查；其中，核三的自主安全檢查時間約1.5年至2年，外界據此推估核三廠2027年就可以重啟。全國廢核行動平台今（11/28）發表聲明，基於台灣的地質條件以及老舊核電廠的風險，反對重啟核二、核三。

經濟部指出，在「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則為前提下，重啟核二、核三廠。不過廢核平台強調，在核安風險未釐清、核廢無處可去、地方程序與社會共識都未建立前，「三個原則」只是政治口號，無法真正保障安全與國安。

廢核平台表示，「核安無虞」部分，經濟部將重啟拆解為「可行性評估」、「自主安全檢查」等技術步驟，卻淡化設備老化、長期停機、需大幅汰換與耐震補強等問題。加上核三廠設於斷層剪裂帶與變形地層上，極端氣候與戰爭風險，也難以納入現有安檢的程序中。

廢核平台提到，要完成再運轉計畫、接受核安審查、環評程序、取得許可、維修設備、耐震補強、進行安全測試等程序，實際重啟恐需5到10年，經濟部僅用1.5到2年安檢，根本無法確保核電安全，更誤導社會對重啟所需時間的認知，難稱核安無虞。

其次，在「核廢有解」部分，廢核平台指出，台灣至今尚無高階核廢處置專法與場址，地方縣市也無意願承擔。核二缺乏乾貯設施；核三若重啟，運轉3到5年燃料池即將滿載，而現行乾貯最多也只能應付40年，不是永久性處置方案。

廢核平台指出，想要達到「核廢有解」最低標準，台灣應儘速完成高階核廢料選址立法，完成高階核廢料處置場址的選址與社會溝通，否則只是空談。

最後，提到「社會共識」，廢核平台表示，共識必須建立在風險與成本完整揭露之上，包含在地居民對核電重啟後社會、環境與經濟風險的充分了解與同意。先前在野黨提出的核三重啟公投，即是要求社會在資訊不足的情況下做出選擇，手段粗暴，更彰顯「全台民眾公投決定恆春、屏東人命運」的區域不正義。

廢核平台強調，核電重啟的程序不僅缺乏公開透明的評估報告，更沒有比照「低階核廢場」，要求所在地辦理地方公投的程序。在這樣的條件下，核二、核三重啟根本沒有「社會共識」。

