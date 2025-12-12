經濟部核准2家半導體鏈投資案 茂迅、高美可台南擴產

經濟部投資台灣事務所今天通過茂迅、台灣高美可投資案 。廖瑞祥攝



經濟部投資台灣事務所今（12）日通過2家中小企業擴大投資台灣案，打入台積電建廠供應鏈的茂迅系統工程投資4億元，韓國半導體業KoMiCo在台子公司台灣高美可獲准投資14億元。

經濟部表示，茂迅系統工程為專業廠務系統工程、配管組裝與設備製造商，提供從規劃設計、製造到施工安裝與售後服務的一站式整合方案，長期深耕半導體、光電及精密化工產業，可滿足客戶在擴建廠與製程升級之多樣化需求。

茂迅也具備本土廠商少見的跨國專案執行能力，曾參與多個國外建廠專案，例如台積電JASM日本熊本廠、美國亞利桑納廠等廠務工程，展現其於國際半導體供應鏈的重要地位。

經濟部指出，隨著客戶產品世代的推進與製程精密度的提升，茂迅決定投資逾4億元於台南善化區興建智慧化新廠，預計增聘14名本國員工。

「KoMiCo」為韓國首家成功實現半導體零組件清洗與塗層技術商業化的企業，因看好台灣半導體產業發展，2006年來台成立「台灣高美可科技股份有限公司」，提供半導體設備零組件的精密清洗與特殊鍍膜處理服務。

為維持核心競爭力並拓展產品應用領域，台灣高美可科技規劃在台南產業園區投資逾14億元，興建新廠暨研發中心，預計增聘65名本國員工。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案共有1,696家企業通過，投資近2.59兆元。

