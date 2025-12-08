經濟部核定核電廠評估報告 學者籲賴總統適時表態

經濟部已核定核電廠現況評估報告，前總統蔡英文日前發文提及台灣三個主要政黨都曾提出2030年再生能源發電30%的目標，遭外界解讀為不滿賴清德總統的能源政策。中華民國核能學會理事長葉宗洸8日呼籲，目前核電重啟僅止於經濟部說明，若賴總統有意透過重啟核電解決能源問題，就應適時表態。

中華民國核能學會理事長葉宗洸。（圖／葉宗洸臉書）

核能學會8日頒發「特殊貢獻獎」給長期倡議「核綠共存」的和碩科技董事長童子賢，另也頒發「朱寶熙獎章」給前台電核四廠長王伯輝。葉宗洸表示，童子賢擔任總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，長期主張為了台灣應持續使用核電，並在核三重啟公投擔任正方代表人，這是學會成立以來第三位獲頒特殊貢獻獎的個人。葉宗洸也強調，各界不應該用意識形態來面對能源議題。

廣告 廣告

賴清德總統。（圖／中天新聞）

童子賢以電影《明天過後》舉例，在全球暖化後，北極冰山融解可能會打破用來調節全球氣溫的「溫鹽環流」，屆時瑞典、挪威、芬蘭、英國、格陵蘭等地氣溫可能會下降20度以上，非洲及墨西哥等則會飆升至50度。他指出，全球原油最大生產國美國過去10年也使用18%至20%核能，歐盟也使用23.6%核能，因為他們知道風力及光電不足以提供高品質能源，若是台灣大量仰賴光電則會摧毀農業。

童子賢認為，台灣能源政策微調後，已走上核綠共存正確的路線，可以支持經濟發展、改善空汙。王伯輝儘管身體不便，也到場領獎，他揭露核四廠保存良好的現況，呼籲既然現在核燃料已經外運，就應開放讓民眾參觀，實際看過以後，大家就會更放心，強調政府應傾聽專業，再次啟用核四。

延伸閱讀

賴清德稱綠沒改國號有助團結 郭正亮超狂打臉：說謊

蔡英文突喊光電「不分藍綠強力肅貪」！賴苡任分析：警告賴清德

綠派誰拚基隆市長？徐國勇曝「人選非常棒」：賴清德最快月底公布