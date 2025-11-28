經濟部核定評估報告 核二、核三再運轉計劃明年3月送核安會

經濟部今天(28日)宣布，27日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中，核一廠因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則具可行性，後續將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，並預計2026年3月將核二、核三的再運轉計畫提送核安會。

經濟部說明，台電依新修訂的核管法及其辦法針對核一、二、三廠做現況評估，從機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益等七大面向盤點及分析，評估結果顯示，核一廠2部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。

經濟部指出，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但發電系統停機超過2年，需要較長時間的大修，並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。

至於核三廠，經濟部說明，其機組設備尚未拆除，皆以營運期間的標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判具再運轉條件，其中，因部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。

經濟部指出，報告經核定後，台電將依相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。

經濟部表示，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要的補強，核三預計1.5至2年內完成；而核二廠則因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須等到室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程會比核三廠長，整體而言，台電預計於2026年3月提送核二、三廠再運轉計畫。

最後，經濟部重申，核電廠重啟程序必須依照「兩個必須」，也就是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查、評估；而有關核能議題，也須滿足核安無虞、核廢有解以及社會共識等「三個原則」。

經濟部強調，已要求台電以最嚴謹的態度進行相關工作，確保核安符合國際標準，後續須國外專業機構技術同儕審查，並依核安會審查結果辦理，且仍須進一步社會共識。(編輯：宋皖媛)