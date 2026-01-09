經濟部標準局提醒「兒童雨鞋」穿著注意事項

經濟部標準檢驗昨(8)日表示，兒童雨鞋非屬該局強制檢驗商品，建議家長「標示看齊全」、「材質選天然」、「聞看摸辨識」、「通風避高溫」、「搭長襪尤佳」及「脫後勤洗手」等6大原則，進行選購及使用，維護兒童穿的安全。

標準局說明，市售兒童雨鞋的種類及樣式繁多，建議消費者選購及使用時除考量價錢、實用性、廠牌等因素外，並應注意下列事項：一、應購買有中文標示之商品，並詳閱使用方法或注意事項。二、優先選購天然材質(如:橡膠等)或新型材質【如:矽膠、EVA塑膠(化學名稱：乙烯-醋酸乙烯酯)等】。三、購買或使用時，可透過感官判斷：（一）聞氣味：有強烈塑膠臭味的雨鞋，避免購買。（二）看色彩：過於鮮豔或具螢光色系的雨鞋，避免購買 。（三）摸觸感：若觸感油膩、容易掉色或破損，則可能有添加物析出之風險，應避免選購或繼續使用。四、新買回來的雨鞋應先放在通風處陰乾幾天，讓揮發性有機物質散發。五、遠離高溫，塑化劑易在高溫下釋出；雨鞋弄濕後應自然風乾，切勿使用吹風機以熱風烘烤或曝曬在烈日下。六、使用時，宜穿著長襪，避免孩童皮膚直接與雨鞋內壁摩擦接觸。七、脫下雨鞋後，應養成立刻用肥皂(或洗手乳等清潔用品)洗手的習慣，避免手部沾染殘留化學物質。

針對市售「品質項目」不符合之兒童雨鞋，標準局將依「消費者保護法」第10條，輔導業者限期回收或改正。該局亦將不定期辦理市場購樣檢驗，適時發布檢測結果，以供消費者選購。

（資料來源：經濟部）