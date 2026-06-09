經濟部每年編4億元中小企業研發第一桶金 拚產值效應倍增

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經濟部今天舉辦「SBIR小型企業創新研發補助成果」記者會，SBIR自1999年推動迄今，累計核定補助已逾8,100件，成功帶動廠商投入達242億元。吳馥馨攝



中小及新創企業署長李冠志今（9）日表示，SBIR小型企業創新研發補助猶如中小微企業投入創新研發的第一桶金，每年編列3.5億元至4億元補助地方型、中央型、跨域型的中小企業研發補助。為助企業投入更高技術門檻研發，中央型計畫也全面提高補助上限，其中，Phase 2研究開發階段補助上限已從1,000萬元提升到1,200萬元。

另外，針對Phase 1先期研究的補助經費也從100萬提升到150萬元；Phase3加值應用階段補助經費則從500萬增加至600萬元。

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經濟部中小及新創企業署今天舉辦「SBIR小型企業創新研發補助成果」記者會，SBIR自1999年推動迄今，累計核定補助已逾8,100件，成功帶動廠商投入達242億元。

其中，2024年至2025年的SBIR計畫中，地方型補助959件，合計中央及地方投入補助7.25億元，衍生產值10.7億元；中央型補助252件，投入補助2.96億元，衍生產值42億元；跨域型33件，投入補助1.51億元，衍生產值10.74億元。

李冠志表示，SBIR分成地方型、中央型、跨域型三類，中小微企業可根據自身研發需要申請符合自身類型的補助，一般而言，中央型每案補助經費較多，相對的計畫通過門檻也較高。

執行SBIR計畫的中衛中心總經理林進財則說明，若中小微企業的企圖心較大，一般都會直接挑戰中央型；但部分企業考量往來交通距離，也可能申請地方型；但中央型有500位學者專家陪伴和執行，經過專家指點後或能走向更好的路。

據了解，經濟部每年預算經費約3.5億元至4億元左右，其中1.5億元保留給中央型及跨域型補助案，2億元撥給地方政府，並依據各地方政府財務狀況給予經費。

李冠志則表示，SBIR小型企業創新研發補助，除了可視為企業投入研發的第一桶金之外，但凡企業通過補助申請，就可以申請中小信保基金，在信用保證上獲得特別協助，取得銀行更多信任，進而有更多款項資金可運用；SBIR的「肯定」，其實也給企業帶來決定性效果。

今日會中也邀獲SBIR補助企業代表與會；其中，遊山茶訪茶業執行副總陳冠霖分享，公司只做台灣精緻茶品牌，但精緻茶最難的是技術是「拼配」，這不是低價混充，而是保證客戶每批茶葉品質穩定一致。即便是有經驗的製茶師傅，「拼配」技術學個10年也未必學得起來，但一旦學成就會獨自創業，對企業永續經驗帶來挑戰。

陳冠霖表示，從老師傅辨別茶葉品質獲得靈感，好的茶葉品質未必是喝出來，而是用「看」就能辨別，因此將「分辨茶葉品質」的經驗開發出AI模型，並順利成為英國、法國等茶葉品牌的供應商，農業也能數位轉型進入品質管理體系。

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