經濟部率團前進歐盟旗艦通訊大會 簽署台歐6G產業MOU
產業中心/綜合報導
經濟部產業技術司籌組「6G產學研合作拓展團」，於6月2日至6月5日前進西班牙馬拉加參與歐盟最具指標性的前瞻通訊科研盛會「2026 EuCNC & 6G Summit（歐盟旗艦通訊大會暨6G峰會）」。產業技術司今（9）日表示，拓展團集結臺灣6G產業論壇（6GIF）、聯發科技、仁寶電腦、稜研科技、智宏網、耀登科技、泰雅科技、朗辰科技、國立臺灣科技大學、國立清華大學、工業技術研究院及資訊工業策進會等單位，共同展示臺灣於6G與衛星地面設備之研發成果，展現我國在次世代通訊領域的研發實力與產業能量。
產業技術司說明，EuCNC為歐洲通訊系統與網路領域最具代表性的國際盛會，也是全球6G技術研發與未來網路發展的重要技術交流平台，今年活動吸引來自全球40餘國、超過1,300位產業及研究機構代表參與。展會期間，拓展團舉辦「Taiwan Special Session」技術研討會，會中由經濟部產業技術司科長陳曼蝶與歐盟資通訊網路暨科技總署（DG CONNECT）組長Gonzalez-Sancho，共同見證臺歐產業合作備忘錄（MoU）交換儀式。並工研院亦與荷蘭應用科學機構（TNO）簽署合作協議，啟動通感融合（ISAC）關鍵技術研發合作，進一步深化臺歐在6G研發、實驗驗證及標準合作等面向的鏈結。
產業技術司指出，配合行政院「次世代通訊科技發展方案」規劃，經濟部已先期投入6G基地台晶片模組、感測與通訊整融合（ISAC）、非地面通訊（NTN）、智慧網路管理及6G實驗網等關鍵技術研發，並於今年4月啟動「A+企業創新研發淬鍊計畫－次世代通訊計畫」徵案，鼓勵國內業者在6G國際標準底定前完成技術與產品布局，提升產業自主研發能量與國際競爭優勢。此次促成歐洲6G產業協會（6G-IA）與臺灣6G產業論壇（6GIF）簽署合作備忘錄，將透過雙方公協會平台，推動臺灣業者參與歐盟6G研發計畫、實驗網建置及場域驗證合作，協助我國產業提前融入國際供應鏈與技術合作體系，擴大臺灣在全球6G生態系中的參與深度與影響力。
產業技術司強調，隨著6G國際標準預計於2029年第一季發布，全球6G發展已由技術研發逐步邁向跨國驗證、場域應用及生態系整合的新階段。臺灣憑藉全球領先的半導體與ICT產業優勢，以及完整的通訊產業供應鏈基礎，具備成為全球6G關鍵夥伴的重要條件。經濟部將持續透過科研資源投入、國際合作鏈結及產業創新推動，加速關鍵技術研發、標準布局與實證驗證，協助國內業者掌握6G發展先機，拓展國際合作商機，帶動次世代通訊產業升級與高值化發展，進一步提升我國在全球通訊產業鏈中的關鍵地位與國際競爭力。
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