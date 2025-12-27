經濟部產業技術司成果展 屏縣瑪家國中登場

經濟部產業技術司「科技孕育．原鄉創新」成果展，二十七日上午在屏縣瑪家國中登場，由立委盧縣一（左四）及經濟部產業技術司司長郭肇中等人進行啟動儀式。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

經濟部產業技術司「科技孕育．原鄉創新」成果展，二十七日在屏縣瑪家國中登場，現場展示多項結合原民文化與前瞻科技的創新應用，包括提升產量的智慧芒果管家、登上米其林餐桌的小米料理，以及阿塱壹古道的ＡＩ數位導覽。透過「省工、高值、永續」三大核心，成功協助部落建立具競爭力的產業模式，吸引青年返鄉。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，科技是縮短城鄉數位落差的關鍵，產業技術司以系統整合方式將創新技術導入原鄉，不僅是提供「有感科技」作為發展引擎，更要達成「科技平權」，讓部落產業在數位化與自動化的助力下，具備接軌國際的特色與實力。

該項成果展聚焦「科技加值」、「沉浸體驗」及「智慧培育」三大核心主軸，展現科技深化原鄉的實質效益。

其中的「科技加值」，以ＡＩ科技進入智慧溫室，讓霧台鄉「金釵石斛」存活率提升至９５％以上，也開發蘭花蜜露系列套組、石斛雙龍龜鹿精萃膠原膏、金釵石斛靚亮眼膜等產品，經濟效益達六千萬元以上。更協助在全國土芒果產量最大的瑪家鄉建置十公頃的環境感測與智慧化澆灌系統，提升產值逾１０％，未來將協助引進農糧署進行佈建。

另外導入生產溯源管理跟加工標準化製程，增加瑪家鄉農特產小米產量１０％，並跟業者簽訂每年三百噸合約，更推出小米酒釀醬心蛋捲與食品醬料，提升產值二至三倍。也攜手２０２４米其林推薦主廚林祺豐，將原鄉小米轉化為精緻創意料理，包括小米刺蔥味噌醬、風味小米酒等，台灣酢醬（刺蔥風味）料理包已與日商合作，最快明年二月即可跨足日本高端市場。

經濟部產業技術司「科技孕育．原鄉創新」成果展，立委盧縣一（前排右六）十分重視，全程參與。（記者鄭伯勝攝）

在沉浸體驗核心中，以ＡＩ導覽串聯觀光，打造部落創生經濟，並支持工研院開發ＡＲ智慧導覽與ＬＩＮＥ數位嚮導系統，目前已在烏來、光復、延平巡迴實施，吸引數千人次體驗。今年更正式導入屏東「阿塱壹古道」，遊客可透過手機即時接收部落歷史與文化深度導覽，透過科技引流人潮，帶動地方觀光消費。

而在智慧培育核心主軸中，以ＡＩ棒球教練入駐，與職棒等級訓練接軌，計畫將「科技棒球輔助訓練系統」導入紅葉國小及忠孝國中（頂庄棒球場）。透過影像辨識與大數據分析投打表現，讓部落青少年球員能享有與職棒同等級的科學化訓練，以精準數據打造未來棒球新星。

此一經濟部產業技術司「科技孕育．原鄉創新」成果展，立委盧縣一十分重視，對於展出的科技攤位也一一參與，盼望真正能帶動所有原鄉的長遠進步。