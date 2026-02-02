經濟部發布新創企業白皮書 2025年新創企業破萬家

經濟部中小及新創企業署今（2）日發布2025年新創企業白皮書，去年底新創企業已破萬家，2024年獲投資破千億元。吳馥馨攝



經濟部次長何晉滄今（2）日表示，2025年台灣新創投資趨勢年報中，收錄新創企業達10,552家，其中有278家公開上市，2024年新創企業獲投金額新台幣1,002億元。新創企業破萬家、投資額破千億元，是重要里程碑，也看到台灣新創市場能量持續加大、加深。

國發基金執秘汪庭安則表示，新創家數破萬家、投資金額破千億，數字背後代表意義是國內企業不斷嘗試、不斷創新，意義是盛大的。汪庭安也以紀錄片《造山者》為例，40年前台灣打造半導體業，如今變成護國神山；當下所有的新創企業都可能成為未來產業的造山者，但，當然希望不用花40年。

經濟部中小及新創企業署今（2）日發布2025年新創企業白皮書，是繼去年3月首次發布新創企業白皮書後第2度公布。2024年新創企業銷售額已達新台幣6,425億元，年增34%；2025年新創企業出口金額新台幣1,479億元，雖然對照整體出口6,407億美元，金額相對小，但年增率3成，主要成長市場來自東南亞國家1.25倍、日本46.7%、美國11.8%；何晉滄表示，隨著供應鏈重組，AI及淨零轉型應用發展，相信新創業的出口規模還會再增加。

中小企業署長李冠志報告指出，1萬552家新創企業中，有2,381家、占比22.6%屬於五大信賴產業，新創企業已廣泛分布在五大信賴產業中；醫療、生技與電子硬體是前三大創業領域。

至於獲投資前三大領域則為健康生技新台幣995億元、電子硬體559億元，以及能源的1,512億元。

為能擔任新創企業強力後盾，2025年提供90項政策措施，在資金面有青年創業貸款、國發基金創業天使投資方案、小型企業創新研發補助；人才面有創業家簽證、創新創業激勵計畫、就業金卡；市場面則有新創採購、Startup island TAIWAN。另外，也透過參與展會、競賽，跨國研發商等策略，幫助新創企業全球布局。

今天也有互宇向量、邑流微測、梭易科海洋、帝濶智慧等4家新創者分享其主要業務。互宇向量執行長鍾宏彬介紹，公司打造抗干擾慣性導航系統，讓無人載具在GPS消失下，透過慣性導航及演算法延續工作。可運用在無人機、無人船、低軌衛星等領域。

邑流微測總經理李信宏表示，公司是2017年從工研院孵化出來的新創公司，利用影像式製程污染物檢測技術，監測先進半導體廢水，包括台積電、日月光、欣興電子都是客戶；國發基金、台杉投資皆為股東，預計2年後IPO。

梭易科海洋總經理李旭成則整合雷達與視覺AI，以船舶輔助駕駛統統主動避碰，並已在高雄愛之船進行無人運行，已有4千趟、1.4萬人次實績。

帝濶智慧總經理鄒耀東表示，公司為鈺創集團轉投資的新創公司，主要在ICU、負壓病房裡從事去識別化的隱私監控，將敏感資訊去識別化後再進行AI應用，也與服務型機器人、人形機器人一同從事資安防護。目前，台灣已有逾15家醫療機構導入該系統，未來可多元運用在病房、急診室、日照中心等多元場域。

