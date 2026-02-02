經濟部發布2025新創企業白皮書 展現臺灣創新創業動能

記者郭曉蓓／臺北報導

經濟部今（2）日發布《2025年新創企業白皮書》指出，目前全國已有1萬552家新創企業，其中278家成功進入公開市場。2024年新創獲得投資金額達新臺幣1002億元，創近10年新高；2025年新創企業出口金額達1479億元、年增率29.3%，展現臺灣新創生態系強勁的成長動能。

經濟部今日發表《2025年新創企業白皮書》，透過系統性整理分析相關統計資料，呈現我國新創企業的發展現況、獲投資趨勢與政府資源投入成果，展現臺灣創新創業動能。記者會也邀請新創企業代表分享實務經驗，包括互宇向量、邑流微測、梭易科海洋應用、帝濶智慧，分別針對太空、半導體、無人載具與資安等關鍵領域，說明深科技創新轉化為具體市場的成果。

經濟部次長何晉滄指出，根據白皮書統計，2024年新創企業銷售額已達6,425億元，年增34%；2025年新創企業出口金額1,479億元，年增率29.3%，主要成長市場來自東南亞國家1.25倍、日本46.73%、美國11.75%。目前有2381家新創企業屬於「五大信賴產業」，約占整體新創企業的22.56%。

經濟部說明，分析前3大熱門創業領域，分別為醫療、生技與電子硬體；我國資金市場活絡，企業創投扮演關鍵腳色，顯示成熟企業對新創企業深具信心，目前獲投前3大領域是健康生技、電子硬體、能源。觀察新創投入的應用領域，發展重心已由過往偏向硬體製造，逐步轉向綠色轉型與數位應用，近年能源、永續環境、金融服務及人工智慧等主題快速成長，顯示臺灣新創正朝高科技與高附加價值方向發展。

中小及新創企業署長李冠志表示， 2025年政府共整合90項政策措施，從資金、人才和市場等面向協助新創建構完整生態系。在資金面，包括國發基金創業天使投資方案、青年創業貸款、小型企業創新研發計畫（SBIR）等；市場面則涵蓋新創採購、臺灣科技新創基地（TTA）、亞灣新創園等政策。人才方面，推動創業家簽證、創新創業激勵計畫、就業金卡等。政府也推動無人載具科技創新實驗計畫、創價2.0等，有效促成及培育新創事業。

李冠志指出，我國新創企業不只在國內市場表現穩定，也逐漸成為對外貿易與創新輸出的重要力量。政府也透過參與國際展會、競賽、深耕關鍵市場、跨國研發合作、聚焦戰略太空與生醫產業等策略，協助新創企業拓展海外市場、深化全球布局，期盼持續強化臺灣新創在國際供應鏈與創新生態系中的關鍵角色。

經濟部今日發布《2025年新創企業白皮書》，展現臺灣新創生態系強勁的成長動能。（經濟部提供）

