經濟部發錢了！ 領取資格一次看

財經中心／廖珪如報導

經濟部產業發展署29日表示，為因應國際情勢變動、美國對等關稅及匯率波動對國內製造業營運造成之衝擊，在政府調漲最低工資後，仍可維持邊際勞工安定就業，經濟部與勞動部於115年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。

勞動部114年9月26日召開最低工資審議會，決議自115年1月1日起，每月最低工資由28,590元調升至29,500元，時薪由190元調整為196元，另並考量近期國際情勢變動衝擊，恐增加製造業者營運負擔，為穩定就業環境，決定於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列20億元，給予受衝擊事業最低工資調漲之差額補貼。

廣告 廣告

為執行上述補貼作業，勞動部已於114年12月18日依據「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託本部產業發展署辦理製造業最低工資補貼受理、審核、撥付等相關行政作業，該署並於114年12月29日公告「受國際情勢及關稅衝擊影響製造業最低工資補貼作業要點」。

依上開補貼作業要點規定，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍之事業，其營業額符合114年5及6月至115年3及4月之任一期(二個月)，較前一年度同期減少達10%以上者，最多給予115年1月至6月期間之補貼，全職員工每人補貼上限5,460元(每月910元*6個月)、部分工時員工每人補貼上限2,880元(每月480元*6個月)。

本部產業發展署受理申請日期為115年1月15日起至115年6月30日止，或至經費用罄為止。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

輝達取得Groq核心授權 帶旺台股4強訂單

景氣燈號差1分亮紅燈！ 都是他的功勞

勞動部發錢了！ 領取資格曝光

