經濟部發錢了！ 3台廠技術好威

挹注新台幣13億元政策資源，成功吸引23家資通訊科技企業落地，累計帶動投資金額達95億元，展現產發署推動亞灣形成跨足半導體晶片設計、AI算力與智慧應用的科技產業聚落與國際輸出具體成果。（翻攝自Google Map)

經濟部產發署今（18）日舉辦「亞灣智慧科技產業聚落成果記者會」，全面展示自113年推動亞灣2.0方案項下招商引資工作，挹注新台幣13億元政策資源，成功吸引23家資通訊科技企業落地，累計帶動投資金額達95億元，展現產發署推動亞灣形成跨足半導體晶片設計、AI算力與智慧應用的科技產業聚落與國際輸出具體成果。

產發署邱求慧署長致詞時表示，亞灣2.0計畫以三大重點面向推動：第一 、擴大科技技術發展範疇，從 5G AIoT 擴增為智慧科技，推動高科技產業深化布局亞灣，加強科技應用於在地實證落地商業淬鍊。第二、針對關鍵技術缺口如半導體IC設計，去補足發展。第三、推動資通訊廠商落地設立研訓中心，與在地大專校院合作，培育AI相關人才量能扎根。2年來，成功吸引多家國際級ICT企業落地，帶動多達176家供應鏈夥伴在地共創，培育1,966人次AI相關專業人才，研發42項創新應用商轉，其中22項解決方案成功輸出海外，創造22.28億元海外輸出產值。且未來3年將促成3座AI算力中心於亞灣落成，可望加速百工百業導入AI應用，推升亞灣成為台灣AI核心聚落之一。

本場記者會也特別邀請國際伺服器管理晶片龍頭信驊(5274)科技、顯示技術領導廠商友達（2409）光電以及沉浸式科技先驅宏達電(2498)，分享在亞灣的創新成果與AI佈局。其中，信驊科技展示開發國產全景影像處理晶片導入Cupola 360沉浸式智能攝影機產品，360度環景5.7K高畫質、無死角，取代傳統魚眼設備，提供智慧工廠巡檢解決方案。

友達光電則展示全台首套AI中醫智慧系統，集團企業友達耘康與連鎖中醫集團馬光醫療網合作，透過實際落實在馬光旗下院所的AI模型訓練與大數據蒐集，將診間流程及患者等候時間縮短30%，協助中醫提升看診效率，期許未來雙方共同合作拓展輸出至東南亞地區。宏達電整合VR/XR互動與AR導覽技術，於高雄棧庫群打造全台最大5G AIoT水岸休閒園區，VIVE智慧頭戴裝置透過擬真無暈眩感的5K高畫質影像，最高支援16人同步體驗，吸引超過13萬人次參與，帶動2.5億元產值，成功活化高雄港棧庫群。

亞灣已匯聚AI、5G與數位創新資源，產發署未來亦將持續整合跨部會資源與產業力量，擴大聚落規模，積極推動包含無人載具等產業在港灣監測、物流運輸、災防救援及環境巡檢等場域的實際應用，加速AI技術與無人載具系統的落地整合，型塑亞灣成為智慧港灣生態鏈及無人載具產業發展重鎮，促進產業升級與區域均衡發展，持續朝台灣人工智慧島邁進。

