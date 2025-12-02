經濟部百億拓銷方案 臺灣產品行銷全世界

記者郭曉蓓／臺北報導

面對美國關稅調整、全球供應鏈重組，經濟部今（2）日推出全新升級的「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案，包括增加個別廠商參展補助為原來的3倍、新增「買主直達」措施等，共計投入近百億元，協助臺灣企業更快找到買主、更有效進入目標市場，把臺灣產品行銷到全世界，明年1月1日起實施。

經濟部長龔明鑫就任後，密集拜會各工商團體及公協會，並深入機械、工具機、水五金、螺絲、手工具等產業聚落進行多場座談會，傾聽產業界意見，據以規劃符合業者期待的多元化拓銷方案。

這次近百億拓銷方案，共有3大亮點特色，包括「參展補助」全面加碼，個別廠商海外參展補助金額大幅提升為原本的3倍，讓企業海外參展負擔更輕；公協會參展補助也提升2倍，並提高補助公協會設置「臺灣館」、加碼在海外參展期間辦理產品發表會、買主交流大會等相關活動，期在加入公協會的整合資源後，擴大協助業者爭取海外訂單。

其次，新增兩大重點措施「買主直達」及「旗艦臺灣館」。經濟部說，首次推出的「買主直達」措施，讓企業能直接把海外買主請到臺灣來訪廠、洽談、測試產品，並提供機票與住宿優惠，縮短買主下單時間。同時也加碼於國際指標性大展打造「旗艦臺灣館」，在美國、日本、歐洲等重點市場推出更具規模與主題性的臺灣形象館，並搭配國際論壇、記者會與買主洽談等商機活動，讓外商一站式看到臺灣產業實力。

第三個亮點是數位行銷再升級，方案全面導入AI行銷工具，提供企業進出口數據看板，快速掌握各國市場變化，以及設置專屬顧問輔導業者數位行銷，並提升海外買主觸及率；若企業想布建海外通路，無論是展示中心、服務(維修)中心、倉儲或子公司，單一或多家企業都能申請，配置更彈性、布局更完整。經濟部與外貿協會已在捷克、日本、美國設立「臺灣貿易投資中心」，鏈結當地政府與公協會資源，提供臺灣企業當地法規、稅務與陪伴踩點等一站式服務，讓布局海外更省時省力。

經濟部表示，此次把產業最需要的資源整合到位，從找買主、接訂單到設點布局全力支援，讓企業拓銷全球的速度、能見度與成功率全面提升。所有措施將從明年1月1日起實施，預計服務逾4萬家次企業；經濟部會持續與產業合作，滾動調整措施，讓臺灣企業在全球市場保持競爭力。