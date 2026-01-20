經濟部盤點降關稅產業不再集體焦慮 但「這些」勢必擴大進口

行政院20日舉行「台美關稅談判說明記者會」。

台美關稅談判結果出爐，台灣對等關稅降為15%且不疊加MFN，經濟部長龔明鑫表示，過去的確很多傳產業者出現「集體焦慮」，但對美關稅能降至15％後，有些影響已由負轉正。

行政院今（20）日舉行「台美關稅談判說明記者會」，說明台美對等關稅及相關談判成果。

「這輛火車開出隧道、看到了曙光，但還沒到站」行政院政務委員兼總談判代表楊珍妮在記者會表示，因為接下來還要簽台美對等貿易協定（ART）。對於美國來說，肯定是想要市場全面開放，但我方也需要守護國家產業利益和糧食安全，在數周後簽署ART協定後，談判團隊會立即向國人提供完整的報告清單，並送交立法院，確保程序完全符合條約締結法規定。

廣告 廣告

楊珍妮表示，內容涵蓋關稅削減、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障及環境保護等多重面向。其中，對美國產品的關稅降稅原則，會優先選擇我國不生產且無替代性，具產業互補性、或是能協助減少國內進口成本的產品。

楊珍妮舉例，像是醫材跟藥品，美方希望我方更加透明化、優化審查流程，而我們考量這樣改善，對國人健康有沒有更大的幫助、能否給予消費者更合理的價格，或是使用選擇多元化的機會等這些考量後，就會納入。

目前比較明顯會增進採購的，包括美國的黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等農工產品。

龔明鑫表示，企業界朋友跟他說，在這樣一個大家立足點平等之下，他們就有能力跟支持往前衝，經濟部委託兩個研究智庫做評估，當去年4月出現對等關稅32％時，衝擊明顯，當降到20％的暫時性關稅，衝擊減少一半，而現在15％的情況，反而讓整體影響從負面變成正面，主要理由是，因為關稅上升後，會帶動價格上漲、消費減少，而今我們更是比其他國家在競爭力上有優勢，就會出現替代的效果。

龔明鑫在記者會簡報中，點出工具機、機械、汽車零組件與日韓比較，自行車、水五金、手工具機與中國、越南比較，塑膠製品跟中國與墨西哥比較，紡織和醫療器材則與中國與韓國比較，都很有優勢。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）理事長陳紳騰今日表示，這次台灣產品在美國市場的立足點，首度與日本、韓國及歐盟對手齊平，公會統計各家工具機中心廠，約有6成工具機中心廠會員認為今年營收可望成長5至10%、銷售出口可望增6至8%，產業可望谷底反彈。

更多鏡週刊報導

獨家／說到做到！雷虎正式對網紅Cheap提告求償1億元 董座親發聲

記憶體缺貨紅利！南亞科預期首季報價續漲 資本支出飆500億

台美關稅最後一哩／台美關稅獲15％最惠國待遇 汽車、農產、食品進口談判才是最終階段