經濟部端園區開發更新成果 釋地560公頃迎接千億產值

經濟部產業園區管理局今（26）日表示，配合行政院投資台灣三大方案延長至2028年，已同時啟動園區「更新改建」、「開發」雙引擎。園管局長楊志清指出，迄今已啟動9處園區，總開發面積約560公頃，預計新增產值逾1,000億元、創造3萬個就業機會。

楊志清表示，土地是珍貴資源，國家土地釋出只租不售，讓土地發揮最大價值，也讓業者充份利用。為此，園管局擴增楠梓第3園區、屏東園區、高軟園區二期、仁武園區共4處、40.01公頃用地。以及中埔、水上、新市、北高雄、褒忠等5大產業園區、265.25公頃用地。

在原有園區更新計畫方面，包括楠梓、前鎮、潭子等已飽和園區，園管區編列19.91億元專案預算，將原本分散、房舍老舊低度使用的海關、警局、銀行等公務行政單位集中整合，並釋出2.25公頃土地資源做為周轉用地，最終吸引近190億元民間投資。

現代園區也要符合ESG標準，楊志清以高軟二期B棟大樓為例，原本銅級綠建築標準也提高為銀級；園管局整體轄區共設置屋頂型光電1GW；新開發的仁武園區廢水回收率要求至少80%，既有園區更新時也依法提高廢水回收率。

再以楠梓園區為例，區內共約有4萬名員工通勤，其中日月光半導體員工就有2萬人；為建立綠色交通，日月光設置園區接駁巴士，也釋出資源給園區內其他公司員工搭乘。

除了空間開發與更新，園管局也公布最新招商成果，今年截至目前，已促成166件投資案、總投資金額達1,745億元，包括日月光、鴻海（雲高）、湧盛電機等指標企業繼續擴大投資。

楊志清指出，新擴增的楠梓3園區已完成招商，主要進駐廠商即為日月光半導體。日月光集團副總李淑霞也表示，隨著客戶多元化，包括傳統封裝、先進製程封裝的市場需求擴增，廠房需求面積也持續擴大，感謝經濟部協助找地並居中溝通水、電等基礎設施，以滿足潛在擴廠需求。

李淑霞表示，楠梓園區雖然建築密度最高，但日月光也積極取得13張低碳綠建築認證、12張清潔生產認證、8棟綠色工廠認證。

即將入駐新市產業園區的東陽實業副總陳金錫則表示，公司在售後維修（AM）市場商機持續成長，他以汽車保險桿為例，因體積龐大，需要面積夠大，又能滿足物流30分鐘內抵達的條件，並要更多空間容納物流與倉儲，於是在2024年3月6日拜會園管區，提出用地需求。

陳金錫說，雖然受232條款衝擊，公司營運稍有回落，但考量未來5-10年市場需求，仍在新市產業園區擴廠，估計投資50億元，全區完成後年營收成長50億元，帶動300人就業。

