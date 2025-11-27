經濟部聚焦5大國防產業布局 龔明鑫：10萬架無人機讓台廠練兵
總統賴清德昨日（11/26）宣布，政府將推動為期8年的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，編列預算上限1.25兆元，行政院今日已通過草案並送交立法院審議。國防產業作為此波投資重心，其中又以無人機、無人船等無人載具需求最受矚目，總量預估將達10萬架。
經濟部長龔明鑫昨在出席「守護民主台灣國安行動方案」記者會中，以「發展國防產業現況與展望」進行簡報指出，提升國防支出不僅可強化戰力，也能帶動產業升級、創造經濟效益，是未來台灣重要的產業新引擎。
龔明鑫表示，軍方規劃採購5萬架軍用無人機，加上跨部會提出5萬架商用無人載具，總需求高達10萬架的規模足以讓本土台廠「練兵」，並在技術成熟後擴大布局海外。他強調，全球各國正積極尋找「非紅供應鏈」，在過去由中國大疆掌控八成市場的局勢下，台灣具備製造與系統整合優勢，正迎來重大轉機。
龔明鑫指出，國防產業涵蓋陸、海、空裝備，並延伸至太空與資安領域，經濟部聚焦國防產業布局五大領域，包括軍用航太、船艦製造、商用無人載具（如無人機、無人船）、機器人（含機器狗）與衛星產業（銜接國際供應鏈）。另外，高教機、海軍艦艇國造計畫持續進展，F-16維修能量也已完成372項品項的籌建，有助縮短維修期程。
龔明鑫指出，在無人載具部分，政府已成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，集結260家業者，加上行政院核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，將整合跨部會採購量能，擴大民間投資誘因。
龔明鑫也透露，國防部已正式釋出3422架無人機量產標案，代表台灣廠商已通過軍方審查、符合規範，且台灣已成功打入美國Skydio與法國Parrot全球前兩大無人機廠的供應鏈，累積合作訂單達38億元。整機出口部分，台灣也已取得來自波蘭、捷克、中東歐及美國等市場的訂單。
無人船部分已有台船、中信造船、龍德、雷虎等企業投入技術建設，雖尚未取得量產標案，但已在積極籌備能量；機器狗原型機則由工研院完成雛形系統整合，預估年底推出，可望爭取全球商業合作商機。
至於衛星產業，龔明鑫表示，方向將以銜接國際供應鏈為主，包括推動次世代衛星設備與晶片開發、建立衛星驗測實驗室、與國際科研單位合作參與全球低軌衛星網路計畫，藉此提升台灣太空科技競爭力。
國防部長顧立雄補充，依特別條例所編列的1.25兆元預算，不僅強化國軍戰力，亦能帶動國防產業整體升級，預計可創造4000億元以上產值，並新增9萬個以上工作機會，投資國防同時也是推動台灣經濟發展、打造非紅供應鏈的重要關鍵。
