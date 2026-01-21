經濟部與勞動部達成共識 調整移工資格認定函效期為90日

經濟部日前與勞動部達成共識，調整「特定工廠移工資格認定函」效期為九十日。經濟部表示，業者如未於效期內向勞動部提出招募許可申請，原核配名額將自動失效，並回流後重新開放予有實際需求的業者申請，以落實配額活用目標。

因應特定工廠業者人力需求，勞動部於一一二年提供總量六千名移工配額供特定工廠申請聘僱。經濟部產業發展署於一一三年及一一四年受理並完成審核後，已將全數移工名額核配完畢。然而，據統計資料，目前已取得配額業者約有半數尚未向勞動部申請招募許可，以致配額無法充份運用，更影響後續經濟部為業者爭取新額度之時程。

為提升移工配額使用效率，經濟部產業發展署於二十日公告修正「經濟部產業發展署審查特定工廠登記業者申請引進移工作業要點」，將認定函效期調整為九十日；並同步調整一一三年及一一四年已取得認定函的特定工廠業者，其認定函效期統一至一一五年四月廿四日失效。

經濟部產業發展署呼籲，已獲核配移工名額的特定工廠業者，請務必於一一五年四月廿三日（含）前，備妥相關文件向勞動部提出招募許可申請，以免影響自身用人權益。如有相關疑問，請撥打服務專線0800-035-056，將有專人提供諮詢協助。