經濟部與國科會「淨零創新×社會實踐交流分享會」 強化民間創新與企業永續合作

▲經濟部攜手國科會辦理「淨零創新×社會實踐交流分享會」，主辦單位、跨域協作案例講者與焦點團隊合影。

為強化臺灣淨零轉型能量並促進民間創新解方落地，經濟部與國家科學及技術委員會於廿四日共同辦理「淨零創新×社會實踐交流分享會」，邀集具發展潛力的民間企業與團隊、加速器及政府單位參與，透過簡報分享與展攤互動，促進多方交流與資源對接，展現新型淨零商業模式的在地實踐力與跨域合作潛力，為臺灣邁向淨零轉型注入多元創新動能。

經濟部表示，強化各界淨零知能進而帶動行為改變，是推動淨零永續政策的基礎，而過往經濟部透過串接政府、加速器等各界量能，持續協助產業推動新型的淨零永續的模式與產品，而現在民間團隊亦能透過結合社會價值與淨零永續價值，成為推動淨零政策的重要力量。

因此，經濟部與國科會策劃「淨零創新×社會實踐交流分享會」，透過本會議集結多組具實踐經驗與合作潛力的民間團隊共同參與，涵蓋淨零農業、資源循環、永續旅遊、能源轉型等多元面向，藉由現場面對面交流互動，協助企業及加速器更清楚掌握民間團隊在淨零解方上的推動成熟度、應用場域與合作潛力，進一步提升ESG行動的對接效率與落地成效。

此外，現場特別邀請跨域協作案例分享，由奉茶行動（原點社會企業公司）、遠雄房地產發展公司、中小及新創企業署社會創新計畫委辦團隊KPMG安侯永續發展顧問公司，分別從民間團隊、企業與公部門三個不同視角，探討合作關係中建立脈絡、需求與資源對接方式以及溝通協調的重點經驗。透過具體成果的展現，使與會者更清楚理解民間創新與企業永續策略如何在實務中協力共創，進而提升跨域合作信心，加速淨零解方落地與成果擴散。

經濟部進一步指出，面對2050淨零目標，政府除持續推動技術研發、綠色投資與產業升級外，也將積極促進民間力量參與永續行動，使多元社會價值更有效融入淨零轉型進程。本次交流分享會即為長期社會溝通機制的重要起點，亦可看見民間團隊已具備實踐社會淨零解方的能量。未來經濟部將持續透過跨域能量與資源，協助團隊精進技術、強化營運並拓展合作網絡，協助放大、擴大民間團隊的量能。期望在政策引導、產業界積極響應與民間力量共同驅動下，攜手各界穩健邁向2050淨零排放目標，持續推動臺灣朝向更永續、具韌性與共榮的未來。