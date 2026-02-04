經濟部與數發部合作 建構中小企業堅實資安護盾

經濟部中小及新創企業署表示，為強化我國中小企業營運安全及數位競爭力，已協同數位發展部資通安全署及國家資通安全研究院，共同推出「中小企業基本資安諮詢服務」、「中小企業資安教育訓練影片」及「資安星際指南」等資安防護措施。透過跨部會資源整合，建構全方位資安防護體系，確保中小企業面對數位轉型與人工智慧應用趨勢浪潮中，降低資安風險與威脅。

中企署表示，對於中小企業面臨資安專業人才及資安防護觀念不足等問題，中企署「馬上辦服務中心」以「即時諮詢、實務導向、預防優先」為核心，協助中小企業提升資安防護能力。面對企業常見的帳號盜用、釣魚郵件、社交工程詐騙等威脅，馬上辦服務中心透過彙整實務案例與常見問答集（FAQ），協助業者建立正確資安觀念，避免因密碼管理不當、未落實查證流程而造成營運風險。同時結合線上資安宣導與政府資安防護等措施，降低中小企業資安防護門檻，協助中小企業在數位化發展過程中，兼顧營運效率與資訊安全。

此外，為提升企業員工資安防護意識，資安署與資安院合作推出一系列教育訓練影片，內容涵蓋「基本資安防護、網路安全管理、電子資料安全、個資概念簡介、系統發展委外安全」五大章節，並同步推出創新視覺化「資安星際指南」系列手冊共計五冊，以淺顯易懂的方式引導中小企業循序完成自我診斷與風險辨識。相關課程與指南已上架中企署「網路大學校」線上平台提供中小企業使用，協助企業建立正確資安操作導引，落實全方面數位防護能力。

中企署表示，中小企業是臺灣經濟穩定發展及持續成長的重要基礎，未來將繼續強化與資安署及資安院的合作，廣納產業界建議並滾動式更新各類工具及資源，讓政府成為中小企業最堅實的資安護盾。