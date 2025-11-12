經濟部表揚逾1200家歷史悠久製造廠
▲中華民國全國工業總會於一一四年「第七十九屆工業節慶祝大會」，向賴總統呈遞《二○二五年工總白皮書》
一年一度的工業界盛事「第七十九屆工業節慶祝大會」，於日前在台北隆重舉行，經濟部循例於會上表揚創業歷史悠久的製造業廠商，向所有得獎的「工業人」獻上最誠摯的祝賀，強調這份長期的堅持與韌性，是臺灣經濟最堅實的基石。
本屆工業節慶祝大會由主辦單位中華民國全國工業總會潘俊榮理事長主持，邀請賴清德總統、外交部林佳龍部長、經濟部龔明鑫部長出席致詞，並頒發創業歷史悠久廠商共一二七六家之獎座及感謝狀，包括獲頒五十年以上者三八四家，四十年以上未滿五十年者八九二家。
龔部長致詞時特別提到，全球正掀起再工業化浪潮，證明工業是經濟的根本。臺灣能有今日成就，歸功於政府與產業長年奠定的堅實基礎。當年與賴總統共同解決「產業投資五大要素」問題，透過當時的努力，引導臺商回流，使製造業不僅挺過美中貿易戰與疫情，更持續壯大。二○一七年製造業產值約為十四·七兆元，去年已達十九·三兆元，增加四·六兆元；二○一七年出口總額三千一百多億美元，而今年預計突破六千億美元，如果沒有當初的遠見佈局，就不會有現今豐碩的成果。
面對地緣政治、美國對等關稅、氣候變遷及中國大陸低價傾銷等挑戰，龔部長表示，經濟部將推動四項重點工作：第一，充實工業發展的基礎要素，確保水、電、土地、人才等隨時準備好。第二，落實中小微企業和傳統產業再轉型，經濟部已準備五百多億元預算來支持中小微企業和傳統產業再發展。第三，推動高科技產業的全球佈局，經濟部會支援企業到全世界，與友邦經驗分享，共同開發產業聚落。第四，落實賴總統的五大信賴產業，這不僅是產業上的需要，也是國家安全的需要。
龔部長表示，經濟部已成立「產業競爭力輔導團」，各地的法人也與在地的公協會開始合作，以幫助所有的中小微企業與傳統產業可以更加發展、更加復興。
