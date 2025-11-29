經濟部評估重啟核電 國民黨團：若仍以拖待變就是台灣國家發展罪人

立院國民黨團書記長羅智強。資料照，郭宏章攝



記者周志豪／台北報導

經濟部前天核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠再運轉計畫估明年3月送核安會。立院國民黨團書記長羅智強今籲，民進黨政府，在確保安全前提下盡速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境正解；但若仍以拖待變，就是台灣國家發展罪人，通膨居高不下幫凶。

羅智強表示，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進式推動綠能，錯誤能源政策造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象。

羅智強說，不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是因鉅額財務壓力不得不改邪歸正，仍請盡速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定用電，解救台電、中油脫離無止境虧損無底洞，才是當前政府刻不容緩、最該做的事。

