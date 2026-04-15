經濟部認了！即便伊朗戰事平息 短期油價恢復戰前價位「有困難」

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經濟部政次何晉滄今天坦言，即便中東戰事結束，但短期內油價回到2月28日戰爭前「有困難」。資料照,廖瑞祥攝



經濟部政務次長何晉滄今（15）日坦言，即便美國及伊朗戰事能在近期落幕，但短期間國際油價要恢復到今年2月28日戰前的油價水準「有困難」，但戰事若能結束，中油及台電公司吸收的成本就能降低。

立法院經委會員會今天邀經濟部、國發會、體育部等單位就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業政策之分析比較」進行專案報告。

國民黨立委謝衣鳳關切，美國總統川普在電視節目上表示，美伊戰爭就要結束了，4月16日就要和談了；她詢問國發會主委葉俊顯，川普說法的可能性高不高；也詢問何晉滄，戰事結束後對台灣能源供應的影響，中油、台電2家公司吸收的成本會否降低？

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葉俊顯回應表示，他仍維持日前業務報告所提的，根據美國智庫估計，戰事會在4周至8周內結束，目前都還在評估範圍。

謝衣鳳追問，若4月16日戰事能熄火，能源成本降低多少？

葉俊顯說，近來不論是布蘭特、西德州等原油價格都一直在下降，很多預測機構皆估計戰事短期就能結束。對我CPI（消費者物價指數）、經濟成長也不會有太大影響。

葉俊顯也表示，針對物價會有遞延效果，戰事是2月底開始，估計遞延效果可能發生在4月，但若4月戰事能結束，對全年CPI就不會大幅上揚。

針對中油、台電影響，何晉滄說，經濟部會持續觀察，但短期間內油價要恢復到2月28日開戰前的價位有困難；不過，若戰事能結束，中油、台電吸收成本也就能降低。

民進黨立委賴瑞隆則關切，美國持續封鎖荷姆茲海峽，對於我國油源會有影響？

何晉滄表示「不會有影響」，因中油已積極提早準備調度，目前油源已調度到7月中旬，不會有影響。國際油價漲幅目前已稍微緩和下來，國內油價已有公式機制。

賴瑞隆則追問，若美國持續封鎖荷姆茲海峽，對油價的影響？中油副總林珂如回應表示，國際油價發展要看目前戰事發展，中油公司一定配合政府穩定物價政策，這2周油價已經都不調漲。

萬一戰事持續、封鎖持續對於各產業的影響？何晉滄指出，目前原油運輸調度都沒有問題，只要油源來源沒問題，石化產業鏈應都可以足量供應各產業發展。

針對外媒點名台灣能源供應受衝擊？何晉滄說，密切觀察戰事發展，中油跟台塑是2大主要原油進口公司，經濟部積極希望2家公司調度原油都能夠超前部署，這部分沒有問題。

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