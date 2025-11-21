經濟部認了 證實輝達已在台灣設子公司! 10億元增資案今天准了

輝達執行長黃仁勳。路透社



經濟部今（21）日回應媒體報導輝達在台設立子公司進度指出，投審司已在今年 9 月 26 日核准美商 Nvidia 設立「台灣輝達經典股份有限公司」。輝達並於11月12日再度申請，將投資金額自原方案調高至新台幣 10 億元，規劃用於開發商辦大樓等項目。經濟部表示，此投資並無涉及外資禁止或限制項目，相關審查均符合《外國人投資條例》，已於 11 月 21 日正式核准。

外界關注輝達落腳北士科 T17、T18 案進度，台北市長蔣萬安昨透露，輝達將設立台灣子公司，又再度引發業界關注。

台北市副市長李四川今天指出，輝達已向北市府表達會「朝設立子公司方向申請」。他強調，若輝達在台北成立子公司，將有助後續營運與供應鏈布局，也能帶動北市與全台 AI 生態系發展，因此市府一直建議並支持輝達在台設立法人子公司。

經濟部今天則證實，已於今天（ 11/21)正式核准輝達子公司增資案。

據了解，輝達先前在台登記3家分公司，包括香港商輝達香港控股台灣分公司、英屬維京群島商輝達維京台灣分公司、新加坡商輝達開發台灣分公司。

業界指出，如同銀行申設分行、子行的概念，過往分公司權限較小，申設為子公司在法律成為獨立法人，更具有在當地深根的意味。

