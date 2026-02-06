經濟部證實今年底綠電20%目標跳票 將加速推屋頂光電

經濟部昨（5）日表示，原定2026年底達成再生能源占比20%的目標無法達成。經濟部長龔明鑫說明，受到光電「環評三法」修法影響，地面光電受到縮限，20%目標被迫往後延。接下來將優先推動屋頂光電，今（2026）年也會有新的機組供電上線，絕對不會缺電。

綠電20%目標再跳票 經長：環評三法不當縮限光電

經濟部提出「532」能源配比政策，目標2025年達成再生能源占比20%、燃煤發電占比30%、天然氣發電占比50%。去年中，經濟部宣布目標延後至2026年底11月才能達成，如今再傳變數。

經濟部昨日召開年終記者會，說明經濟政策成果與今年度展望，包含能源供應規劃，各界關心今年年底再生能源佔比20%目標能否達成。經濟部長龔明鑫證實，目標時程會往後延，「因為光電環評三法修法通過，讓光電推動更為困難」。

他強調，目標不變，占比20%一定會達成，增加綠能的大方向也會持續不變。為了因應環評三法不當縮限地面光電，經濟部將強化屋頂光電設置。記者追問是否有新的達成時間，龔明鑫表示，會再檢討未能達成的原因，也會再提出新的達成時間。

「環評三法」是指去年底11月立法院國、眾在野黨強勢三讀通過《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》修法，擴大光電應環評的範圍，並禁止在特定區域設置光電。

優先推屋頂光電 各電廠新機組如期上線

關於綠電進展，龔明鑫說明，將加速屋頂光電，新建物強制加裝屋頂光電政策將在8月1日開始實施，預計到2028年前，每年可增加660MW。也同步提供家戶屋頂補助，預期每年可新增272MW；另已公布汰舊換新機制，預估到2030年前可新增500MW設置量。

離岸風電部分，預計今年將有海龍2及3號風場、大彰化西北西南二期風場以及台電二期風場併網，共5.3GW。區塊開發第3期（3-3）選商也已啟動，目標Q4完成選商；浮動式示範風預計上半年公眾意見蒐集、下半年啟動躉購費率討論。多元綠能如地熱、小水力與氫能也持續加速推動。

其他大型機組規劃，龔明鑫表示，2025年已新增大潭7號機、興達新1號加入調度，兩者裝置容量貢獻221.3萬瓩；2026年度將有會再有興達2號、3號機，分別在9月、11月接受調度，裝置容量共260萬瓩；台中1號、2號機組會在3月、11月上線接受調度，裝置容量也是共260萬瓩，兩個電廠預計新增520萬瓩裝置容量。另有通霄二期、大林、台中二期、協和及興達二期工程進行中。

對於業界擔憂缺電問題，龔明鑫強調，只要確保相關供電工程都如期如質完工，按照規劃之下「不會有電力不足問題。」此外，龔明鑫還提到，2025年節電108.95億度，約等於262萬戶家庭年用電量。本會期也優先推動《能源管理法》修法草案，目前還待提報政院審查。

台電3月提核三再運轉計畫 經濟部評估加速安檢

社會高度關注核電重啟規劃，龔明鑫說明，去年11月已核定核電廠現況分析報告，台電預定於2026年3月提出核三再運轉計畫。

此外，台電已在今年1月與美國西屋原廠簽訂MOU，辦理核電廠自主安全檢查。由於安檢時間牽動後續重啟時序，媒體詢問是否有評估最終核電廠重啟時間？龔明鑫解釋，自主安檢必須尊重原廠技術，時間還要跟原廠討論。但如果安檢工作「可以縮短的話」，會在安全前提之下討論。

另外，核廢處置問題至今無解，核廢辦日前已透露高放選址立法草案的內容。被問及「高放選址草案會是優先法案嗎？」龔明鑫僅簡短回應，「要一步一步來」，當前最重要工作是先完成乾式貯存，因為牽涉核廢安全問題，是重中之重。