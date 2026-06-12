經濟部邀業者閉門喝咖啡電力又成焦點 「台灣不能只有半導體」

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經濟部6月12日舉行首次「經濟及產業發展諮詢會」。

經濟部今(12)日舉行今年首次的「經濟及產業發展諮詢會」（經諮會），邀請多個工商團體代表一起閉門喝咖啡，不少業者提到擔憂電力供應，是無法迴避的問題，也憂心整體大環境偏向追捧AI與半導體產業，但經濟的基礎需要多元佈局，才是台灣重要且無可替代的根基。

經諮會在今年2月宣布成立，為因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組，作為與產業的對話平台，產官學一起擬定政策方向與工具，對症下藥、編列預算推動。

「當然大家對所謂的半導體產業有所琢磨，有很好的AI發展趨勢，但是整個會場來講，被提到最多的字眼反而是『百工百業』。」經濟部長龔明鑫在會後與記者提到，業者希望讓百工百業共同發展起來，像是半導體供應鏈可以延伸到傳統產業，AI也可應用在百工百業裡，如何透過聯盟或加盟、共同打群仗，在國內國外，都有很多想法跟建議。

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由於現場有許多產業，也有提到一些法規、預算、人才等修法問題，當然還有最受關注的能源議題，希望在電力布局上能「寬估」需求、未雨綢繆，對算力布局更積極，龔明鑫表示，經濟部都有把這些建言記下來。

全國工業總會榮譽理事長許勝雄表示，政府提到2034年不缺電，「我們當然是期待這樣子」，畢竟台灣要發展AI，電力需求越來越大，確保穩定供應很重要，才能讓投資者放心。台北市電腦公會理事長陳俊聖表示，電是各產業都需要討論的基礎，希望台灣在AI時代仍是世界中心，電力供應是無法迴避的議題。

電機電子工業同業公會理事長劉揚偉表示，電電公會想以「科學園區」的做法，帶領中小微企業走向國外，以大帶小，目前在美國、波蘭、法國、印度、墨西哥等地都很受歡迎，在經濟部的支持下，可藉此擴大商機。

許勝雄也提到，會議裡最深刻的感受，就是大家都在談「現在是打群仗的時候」，讓產業結合、不只是上下游關係，並透過AI等落地應用，讓企業在設計、生產、經營管理上都能有更大的競爭力。

提到近期的台股，許勝雄也說，台灣部分產業股價受到投資人重視，但也有很多產業沒被關心到，但台灣不能只關注AI與半導體產業，產業多元化是很重要的根基。

記者也問到，近期台積電在美國被控侵權，龔明鑫表示，台積電說因為在訴訟中不便對個案發言，不過經濟部對台灣的企業非常有信心，而「溝通後，我可以講說，我們更有信心！」

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