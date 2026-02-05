經濟部長龔明鑫揭2026五大施政目標 提供28.38公頃興辦社宅

經濟部長龔明鑫今日召開年終記者會，開場點出2026年人均GDP可望突破4 萬美元，主計總處預估今年經濟成長率3.54%，也可望上修；他也揭露了今年5大施政目標，具體的內容包括培育7.6萬名AI人才、無人機產值達200億元，以及持續提供26處土地計28.38公頃，供內政部及地方政府選擇興辦社會住宅。

至於台積電擴大海外投資，龔明鑫也不擔心台灣會空洞化，理由是廠商在台投資沒減少，只要有機會就會在台投資，顧客追著台積電跑，追著請經濟部提用地，台積電海外投資是為了客戶需求，台灣仍會留下最先進製程、最大的產能、最賺錢的製程。

記者會一開始，龔明鑫首先回顧台灣去（2025）年經濟成長率高達8.63%，創下15年新高紀錄；消費者物價指數（CPI）控制在1.67％，漲幅控制得宜；出口突破6600億美元，創下歷史新高。

展望2026年，龔明鑫說有5大目標：

1.成立經濟及產業諮詢會，建立系統性意見交流平台 這部分主要是因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組趨勢，為了擘劃整體產業發展方向與全球布局，諮詢會成員包括經濟部長與3位次長，以及產業公協會代表。

2.推動五大信賴產業，強化AI及供應鏈韌性 其中，在半導體部分，要強化矽光子異質整合能力、支持工研院建設「高速驗證實驗室」，提供檢測技術並縮短開發週期；利用A+計畫，擴大台灣與國際業者半導體產業合作，強化台灣在記憶體的能量及技術，已補助美光、ASML、南亞科等；另外，建立半導體製程、封裝與感測晶片試產線，縮短驗證時程、擴大服務業者。

在人工智慧部分，由法人結合公協會整合次產業資料，開發次產業專用AI模型；AI產業化帶動產業轉型升級，並透過產業競爭力輔導團，將AI工具導入產業落地應用；2025年AI普及率22.7%，今年目標提升至30%。

次世代通訊部分，持續培植產業「地、空」互連通訊能力，協助業者研發「多軌、多頻」衛星地面設備整機；支持工研院與聯發科技攜手OneWeb，全球首度驗證3GPP手機直連衛星；持續協助臺廠投入低軌衛星地面設備及基地台研發

軍工部分，補足無人機關鍵模組技術缺口，並強化國內量產能量，支應軍用及公務應用。

安控部分，推動安控產品履歷透明自願性揭露機制，帶動產品可信賴化；透過法人協助廠商通過歐盟、美國對安控產品採購法規， 行銷國際

強化無人機與稀土關鍵供應鏈地位部分，龔明鑫（如上圖中，記者李錦奇攝影）說打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心，2025年產值成長至129億元，2026目標推動產值達200億元，2030年突破400億元。

另外，運用研發補助，補齊關鍵模組，強化自主研發；組團以臺灣館參展，與美、歐、日深化合作，爭取整機與關鍵零組件訂單；提升量產與系統整合能量，支應軍用及公務應用需求，並拓展國際市場；補助工研院於六甲建置國際規格測試場域，強化無人機產業的基礎設施推動國際礦源多元合作計畫部分，擴大工研院稀土提煉產能，並導入綠色循環技術；透過國際合作，如本次台美EPPD合作，佈局海外多原料源。此外並搭配環境部擴大廢馬達回收利用規模，掌握本土回收料源。

2030目標是完成稀土量產線，滿足50％本土需求。

3.協助傳統產業及中小微企業企業升級轉型

生技部分，聚焦核酸、抗體及AI醫療開發，並建構永續先進的在地供應鏈。

石化、紡織、機械、金屬業部分，協助業者開發高值化產品，朝向差異化發展

另外，在促進中小微企業振興發展部分，串連訓考用體系，推進百工百業培育AI人才，今年目標培育7.6萬名AI人才，2028年達20萬名。

4. 強化能資源供應韌性 穩定電力供應提升電網韌性，加速發展多元綠能；因應極端氣候 推動新治水、新供水、降漏水，2026目標是每天增供57萬噸水，降低漏水率由11.71％，降至11.19％。

核電的部分，台電預定3月提出核三再運轉計畫；今年1月，台電已與原廠美國西屋簽訂MOU，辦理核電廠自主安全檢查

另外，國營事業配合穩定物價及推動社會住宅

不過，龔明鑫也說，國營事業虧損，主要是為平抑國內物價，一旦物價平穩，吸收物價的任務，應會稍微減輕，國營事業的財務改善也會好些，他也期望中油不再有太大的穩定物價任務。

5.強化國際經貿合作，深化供應鏈夥伴關係，面對地緣對抗，持續加速產業全球布局。

經濟部強調，將和產業站在一起，持續與工商團體交流，傾聽業界對未來產業發展與經濟的看法，做百工百業最堅實的後盾，打造台灣成為「經濟日不落國」。

