經濟部長龔明鑫證實：核三最快2028年初開始重啟

核三廠。（本報系資料照／台電提供）

經濟部核定台電對核二、核三廠進行自主安全檢查後，各界關心最快何時重啟核能。經濟部長龔明鑫1日在立法院經委會指出，若所有程序都以最快、最順利方式進行，核三廠2028年就可通過核安會審查、啟動重啟程序。他下午受訪時則進一步回應，這個時間點最早可能在2028年初。

立法院經委會1日邀集相關單位就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。

經濟部日前表示，台電啟動自主安全檢查後，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要的補強，核三廠較核二廠快，預計1.5至2年內完成，並將報告送交核安會審查，亦即最快於2027年中完成自主安全檢查。

立委詢問，正常程序下，核安會審查台電的自主安全檢查報告，將需要多久時間？樂觀來說，是不是2027年度就有可能進入重啟階段？龔明鑫回應，經濟部不能確定核安會實際花多久時間審核，而依據國外經驗，可能需要一年半、甚至更長的時間。立委進一步推算，是否2028年底就可能核三重啟，龔明鑫回應「這是順利的情況」。

龔明鑫同日下午主持產業公協會交流會議會後受訪時，遭問到核安會審核通過時程，是否有可能在2028年初，他回應「這是最快、順利的話」。

龔明鑫表示，工商團體亦關心核電重啟議題。他指出，以核三廠來說，依照國際慣例，順利的情況下審查時間是一年到一年半，但也有案例審查耗時五到六年。

龔明鑫強調，經濟部當然也希望，台電做自主安全檢查做得越紮實、徹底，相對的核安會的審查就會更簡便，但反之，如果做得不那麼紮實，核安會可能就會從頭要求改善、時間就會被拖久。不過他認為，基於安全第一，台電一定會紮實進行自主安全檢查。

