經濟部長龔明鑫：是否「重啟核三」 1個月內公布評估報告

台灣今年進入「非核家園」，但面臨能源短缺危機，衍生不利AI產業發展等問題，台電開始評估重啟核電，經濟部長龔明鑫今（4）日接受立委張智倫質詢，稱1個月內提出重啟核三評估報告。

張智倫今日質詢時指出，很多專家學者質疑，未來台灣發展AI產業，用電量會否不足，最近是不是有核三廠的評估報告？核三廠評估報告在台電屬於密件？未來拿什麼報告給立法院跟大眾了解？

龔明鑫表示，的確台電是有送現況的評估報告到經濟部，如果覺得OK就會簽核，然後就會啟動程序，它重要的是說評估以後適不適合啟動，如果簽核出來以後，也會對外說明適不適合啟動，如果適合啟動就按照程序來走，如果不適合啟動也會說明原因，那很快就會有結果。

張智倫追問，大概什麼時候會有結果？1個月之內就會有核三是否重啟的評估報告嗎？龔明鑫回應：「一定會。」

立委李彥秀質詢時也指出，台灣核電重啟估計要3年半的時間，台灣在跟時間賽跑，國際企業、AI大廠都在看台灣的供電是否足夠，重啟核電程序之中稱需要社會共識，是還要再舉行一次公投嗎？美國密西根州重啟核電只用2年2個月，台灣有可能時間縮短？

李彥秀4日質詢龔明鑫。（圖／翻攝國會頻道YT）

龔明鑫表示，時程不完全取決於我方，因為配合廠商就是國外的，核三是西屋，還要配合他的時程。針對所謂社會共識，龔明鑫稱，沒有核安就絕對不會有共識，所以第一件事情就是先把核安做好，核能安全如果真的可以確保的情況下，相信大家的意見會比較趨向於一致。

