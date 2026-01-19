經濟部開AI實作專班 中小企業主現身說法如何「無痛」僱用5位博士級研究助理

經濟部中企署宣布AI實作專班今年開113個專班，培育1,200人次AI專業人才。吳馥馨攝



經濟部中小及新創企業署長李冠志今（19）日表示，面對中小微企業缺工、缺人才等困境，AI應用時代來臨，中企署繼去年5月與技術司合作推出各產業AI實作專班，今年將繼續開設相關課程；為吸引更多中小微企業派員培訓，今年也把課程時數從30小時降低到12小時，目標將至少開辦113個專班、培育逾1,200人次AI專業實務人才。

今天會中與也邀請3家中小微企業分享導入AI對業務的幫助。其中，宜展科技農業執行長林佑澤分享，自己本在科技大廠從事研發工作，但家族經營蔬果清洗分切生意，隨著經營規模及營業額日益成長，遂辭職返家協助家業。

宜展去年處理的蔬果高達5,000噸，是同行處理量1,500噸的3倍以上；但所有進出庫紀錄仍在用紙筆記錄，讓曾在高科技廠工作的他感到不可思議；因此他幫公司引入AI，未料卻變成AI應用大爆發。

林佑澤形容，他利用Chat GPT、Gemini、Notebook、Perplexity、Claude等生成式AI應用軟體，猶如一口氣擁有「5個博士等級的研究助理」，這5位研究助理每天幫他分析數據、蒐集資料，而這些工作過去找員工來做可能會覺得非常痛苦，但現有不用擔心，因為有「5個研究助理」協助分析數據資料，迅速找出最佳化乾燥條件，設備參數在最短時間校調到最適溫度、溼度、時間及功率，避免蔬果過度乾燥或乾燥不足的問題，也找出最佳化截切的厚度、角度。

林佑澤再以宜展生產的柑橘脆片為例，傳統冷凍乾燥要零下40℃花48小時，宜展只要38℃且只要3小時，不僅生產時節省能源，也最大人保留營養成分。另外，過去研發新產品要費時大半年，現在透過AI就能快速找出最佳乾燥曲線，大幅縮短產品研發時間。經濟部表示，宜展導入AI智慧乾燥後，製程縮短40%、營收成長了10%。

隴鈦銅器總經理吳竟瑋則分享，公司就是做水龍頭等水五金，傳統被認為就是「做黑手」的，透過經濟部AI課程，認識到AI不只做文書處理，導入工廠生產能將重覆性錯誤降到最低。

吳竟瑋以水龍頭生產過程舉例，水龍頭要亮晶晶，就要靠電鍍，但電鍍是否完美取決於上一個工序拋光是否完美；若老師傅沒將拋光不完美的產品檢測出來，產出的水龍頭就會有瑕疵。過去，這些檢測都要靠老師傅的眼睛，早上看、下午看，因眼睛會疲累，標準也就不一；2位不同師傅的標準也不一，現在透過AI視覺辨視系統，不只標準統一、品質更趨穩定，也解決老師傅凋零後經驗傳承的困境。經濟部表示，隴鈦銅器導入AI視覺檢測，產品合格率提升到99.99%，也降低重覆工作成本。

滿記實業則是傳統織襪微型企業，沒有專業倉儲人員，都靠人工、紙筆紀錄，或靠人腦記憶管理存庫。有時訂單進來，翻找倉庫時找不到料，重新進料紗線後，造成交期延宕；又或者進料後找到原本紗線還有剩餘，形成重覆購紗、墊高成本。

滿記實業導入AI庫存管理後，將色紗、棉紗等原物料數據進行時實時資訊串接，AI系統也設警戒線管理，適時補充庫存，提升效率、減少重覆購紗。經濟部表示，滿記建置庫存數位管理後，90%以上原料已完成建檔，未來也將推導到所有織襪產業。

李冠志表示，去年5月起開設AI實作專班後，已培育1,191人次AI人才，吸引883家企業參與。今年專班課程將涵蓋紡織、塑膠、水五金、扣件、手工具、工具機、機械、車輛零組件、自行車、食品、成衣服飾、印刷、製鞋、袋包、石材、設計等16個產業領域，目標開設至少113個專班、逾1,200人次AI專業人才，協助中小微企業落實數位轉型。

