經濟部預告修法 盜採砂石最重無期徒刑並罰上億

經濟部今(30)日正式預告修法，未來盜採砂石從罰金與刑責兩大面向嚴懲，最重可處無期徒刑罰金上億。圖為美濃大峽谷案遭偷挖後景象。（圖／報系資料照）

高雄美濃遭盜採砂石宛如「大峽谷」，引發各界對不法牟取利益痛恨，經濟部今(30)日正式預告修法，從罰金與刑責兩大面向嚴懲非法採石砂石行為。前者罰鍰上限提高兩倍到1000萬台幣，後者更課以盜採行為5年以下有期徒刑，但如導致人員重傷或死亡，更可處無期徒刑並重罰1億。

經濟部說明，部分不法行為人以營利為目的，藉由販售盜採土石或利用遺留坑洞取得額外不法利益，且這類違法行為多為大規模操作，對自然環境及公共安全產生重大威脅。為加強嚇阻效果，乃進行「土石採取法」第36條修法，針對「陸域未經許可採取土石」情形，提高行政罰以及增訂刑責。

凡在陸地非法盜採土石，罰鍰上限提高2倍，來到1000萬元台幣，在裁處當下可没收違法機械設備及載運車輛。其次祭出5年以下有期徒刑刑責，並得併科5000萬元以下罰金。若違法行為導致災害、造成人員重傷或死亡者，更將依情節加重刑罰，最高可處無期徒刑，罰金亦提到新台幣1億元。

但為求修法內容周延，該部強調，仍將持續整合各界意修正，草案刊登次日起7日內，都可對法規提供書面意見。

