經濟部首召經諮會！龔明鑫合體許勝雄、劉揚偉等大佬 共商「用電對策」
財經中心／李宜樺報導
經濟部長龔明鑫今（12）日親自主持今年第1次經濟及產業發展諮詢會，現場亮點十足，工總榮譽理事長許勝雄與電電公會理事長劉揚偉以共同召集人身分赫然在列，三大巨頭罕見同台合體。面對全球火熱的AI浪潮，產業界大老當著部長的面一致聚焦「電力供應」，強烈表達對台灣能源結構穩定性的極高關注。
產業大佬與官方同台 許勝雄劉揚偉共商對策
這場深受瞩目的產經諮詢會由經濟部長龔明鑫坐鎮，並邀請全國工業總會榮譽理事長許勝雄、台灣區電機電子工業同業公會理事長劉揚偉一同擔任共同召集人。三大巨頭會前會後一舉一動皆是焦點，許勝雄受訪時直接點出，台灣如果真的要全力發展AI、擴建資料中心，最生死攸關的硬指標就是電力必須達到「無缺」狀態。
雖然政府先前已公開承諾在2034年以前台灣不會有缺電問題，但隨著高科技產業的電力需求愈來愈龐大，許勝雄在龔明鑫部長面前坦言，企業界當然高度期待政府能百分之百落實這項穩定供電的承諾，只有提供穩定的投資環境，才能讓海內外投資者真正放心，並打造出具備環境韌性的台灣供應鏈。
電電公會表態挺尊嚴 劉揚偉現身傳達想法
同為共同召集人的鴻海集團董事長兼電電公會理事長劉揚偉，今日也高調現身會場與龔明鑫部長同台。劉揚偉在會前被媒體問及此行參與諮詢會的核心目的時，表現得十分精煉，僅簡短向媒體透露，今天出席主要是代表電電公會，向經濟部當面表達公會的一些基層想法與業界聲音。
針對AI大浪潮對台灣電子產業鏈帶來的實質轉型機會，與龔明鑫同台的許勝雄進一步深入剖析，他認為當前AI的發展進程已經不單純只是局限在後台資料中心的運算，最關鍵的戰場在於前端「終端應用」的落地。他強調，台灣企業界在軟體規劃與多元應用上早就有很多深厚的底蘊，若能有效協同最初的產品設計、生產體系及經營管理體系，將是台灣科技大廠提升競爭力的絕佳回報。
宏碁陳俊聖力推 代理式AI
除了許勝雄、劉揚偉與龔明鑫同台對話外，而宏碁董事長同時也是台北市電腦公會理事長陳俊聖也出席表達看法。陳俊聖直指，上週剛落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX）在人工智慧領域引爆了全球性的AI熱潮，他期望透過與龔明鑫部長及各大公會的對話，能夠延續這股高昂的熱度，讓台灣在AI領域，特別是「代理式AI」（Agentic AI）的發展上，依然穩坐世界產業的核心龍頭地位。至於能源議題，陳俊聖也毫不避諱地指出，電力就是所有產業的「Base」（基礎），這關乎所有公會的生死，是絕對沒辦法迴避的議題。
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