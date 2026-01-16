經濟部首度公布智庫研究 台美關稅談妥反而增加就業約300人
台美關稅談判底定，經濟部產發署今（16）日公布委託智庫研究結果；當對等關稅降由原本32%降至15%且不疊加的情境評估，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。
其中，工業產品出口美國金額將從「-7.5%至-5.75%」變為「+0.04%至+0.08%」；工業產業產值從「-1.4%至-1.3%」變成「+0.01%至+0.02%」；工業就業人數影響從「-3.6萬人」變成「+206人至+329人」，全數由負轉正。
經濟部表示，台美達成「對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項目標，未來台灣貨品出口美國將與日、韓等對手國一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。
另外，針對赴美投資業者也爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，未來有利台灣業者結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，鞏固雙方在全球半導體與高科技領導地位。
經濟部表示，在對等關稅實施前，我國工具機產品出口美國關稅為4%，競爭對手日本為2.4%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。
對等關稅上路後，現在台灣傳產輸美的項目中，工具機產業關稅為24%、機械業21.5%、汽車零組件25%，未來將通通降到15%，將與日、韓、德國等競爭對手一致、公平競爭。
其他傳產部分，水五金產業輸美關稅22.6%、手工具機23.3%、塑膠產業24.6%、紡織產業28.7%等，未來關稅降至15%的稅率，則會與越南、中國等競爭對手的差距拉大。
雙向投資部分，經濟部則說明，未來我國將以「台灣模式」推動對美投資，此模式是在充分與國內高科技產業溝通後提出，即企業在考量貼近客戶、市場有訂單潛力而自主對美投資，並由政府協助提供良好投資條件促成投資落地美國。經濟部重申，我國高科技產業投資美國不是「移轉」，而是供應鏈「延伸和擴展」，未來透過產業、金融、政府的協力合作，創造有利營運環境，創造台美產業經貿雙贏局勢。
為及時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，行政院去年9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列460億元辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等支持產業之4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局。
經濟部表示，後續將陸續召開座談會傾聽產業界意見，持續調整及精進相關協助措施，以符合產業需求。
更多太報報導
台美協議半導體是重點 鄭麗君「台灣目標是成為美國AI戰略夥伴」
經長龔明鑫「8字」吐心聲！ 台美關稅後發先至、不輸日韓
美商務部長稱台灣將投資美國5千億美元? 龔明鑫釋疑：蘋果和橘子不能一同比較
其他人也在看
【Follow 法人】外資回神狂買近400億元 分析師：關稅落定、台積電法說助攻
台股今（16）日續創新高，指數衝破3萬1千點關卡，三大法人同步轉買369億元，外資更大舉回補近400億元，單日買超達399.16億元。資深台股分析師許博傑分析，關稅議題塵埃落定、不確定性降低，加上台積電法說釋出正向訊號，法人資金順勢回流權值股與AI相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 3 小時前 ・ 6
台股瘋到連處置股都飆漲？「這PCB大廠」連5漲繼續飆 記憶體不甘示弱一早就噴！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股多頭火力全開，連向來被視為「警示區」的處置股，也全面加入狂歡行列。近期市場資金湧入被關禁閉的個股，非但未見退潮...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電帶飛！台股明開盤有望「跳空500點」 投信副總：股市現在只剩這弱點
台積電今（15）日舉行2025年第4季法說會，財報表現亮眼，全面超出市場預期，營收更是史上首次跨越1兆大關。財經專家阮慕驊與宏利投信投資策略部副總經理鄧盛銘對此在節目《財經一路發》指出，受台積電影響，台股目前呈現強勁上漲，且背後的基本面仍然不錯，但還有一個「唯一的弱點」。阮慕驊表示，台積電財報出來後，ADR在盤後交易就持續走高，已經上漲了超過5%，更帶動台指......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 11
「台積電被賣了？」網憂台美關稅15% 神山喊安啦：樂見合作
台灣對等關稅15%不疊加，台灣已承諾投資半導體產業5千億美元，有網友擔心台積電（2330）會被賣了、疑問台灣給台積電為什麼還能沾沾自喜？對此，台積電表示，樂觀其成，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係很重要。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 104
【台積電法說會】AI需求太旺！ 資本支出上調至1.7兆元
台積電今（15）日去年第四季法說會，會中預估第一季營收介於 346 億至 358 億美元，季增約 3%，今年資本支出資本支出520億美元到560億美元，約新台幣1.7兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 14
【台積電法說會】賺翻！第4季毛利率62% 全年每股賺破66元
台積電（2330）年今（15）日召開法說會，會中公布去年第四季財務報告，合併營收約新台幣1兆460億9千萬元，稅後純益約新台幣5,057億4千萬元，每股盈餘為新台幣19.50元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），累計每股賺66.25元，第4季毛利率62%，優於市場預期。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 51
「客戶比我們還有錢」魏哲家一句話定調AI沒泡沫/金寶爆量漲停 領軍熱門成交股/台股創高卻無感 高股息ETF卡關在哪？｜Yahoo財經掃描
受美國科技股拉回與銀行股走弱影響，投資人對企業財報與政策不確定性保持觀望，美股四大指數全面收低，道瓊工業指數下跌0.09%，標普500指數下滑0.53%，那斯達克指數走弱1.00%，費城半導體指數亦走跌0.60%。科技股方面，甲骨文因AI基礎建設相關訴訟與資金壓力疑慮走跌，博通與輝達在高基期下出現獲利回吐，加上銀行股持續受到政策與監管不確定性影響承壓，形成科技與金融同步走弱，拖累整體指數表現，台積電ADR也在法說會前夕震盪走低1.24%，反映市場觀望氣氛濃厚。 亞股方面，日股微幅走跌，韓股上漲，續創新高；港股與上證指數同步收低，區域市場表現分歧。 台股今（15）日承壓回檔，加權指數下跌131.20點、收30,810.58點，跌幅0.42%，成交值6,493.12億元；權王台積電(2330)法說前股價走弱、下跌20元，成為壓抑指數的主因，不過盤面資金轉向中小型股與題材族群，塑化與材料相關個股走揚撐盤，顯示在權值股整理之際，市場仍維持結構性輪動格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 18
記憶體漲價不影響台積電！力積電等7檔飆破半根停板 分析師樂：行情還沒完
在台積電（2330）法說會釋出，記憶體漲價不影響需求展望的正向訊號下，記憶體族群今（16）日持續點火，多檔個股強勢表態。品安（8088）、力積電（6770）早盤亮燈漲停，群聯（8299）、旺宏（2337）等7檔漲幅突破半根停板。分析師指出，記憶體題材行情尚未結束，整體趨勢仍偏多，已持股投資者可續抱因應後續表現。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 2
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 14
《熱門族群》玻纖布之亂全面引爆！ 資金蜂擁4檔噴漲停
【時報-台北電】在台積電（2330）法說會釋出利多訊息激勵下，台積電ADR勁揚4.44%，改寫歷史新高，加上台灣關稅降至15%的政策利多助攻，台股今早開高走高，盤中大漲逾500點，一舉衝上31,339.39點歷史新高，市場多頭氣勢全面引爆。受惠大盤強勢與產業基本面雙重利多，玻纖布族群再度成為盤面焦點。在高階玻纖布持續缺貨、報價走揚的背景下，資金大舉回流，早盤即上演「紅燈高掛」的噴出行情。建榮（5340）、德宏（5475）、台玻（1802）、中釉（1809）同步亮燈漲停，氣勢相當凌厲；南亞（1303）正式突破70元整數關卡，創下2023年8月以來新高；富喬（1815）亦大漲近半根停板，市場期待再度挑戰百元大關。 隨著全球AI算力需求持續爆發，帶動高階PCB用途快速成長，上游高階玻纖布產能陷入嚴重吃緊。市場預估，即使進入2026年，上游材料的供需缺口仍將維持在10%至20%的高檔水準，使得「玻纖布之亂」再起，供需失衡短期難解。儘管日本大廠日東紡（Nittobo）已宣布投入150億日圓擴產，但新產能最快也要到2026年第四季才能完工，真正形成有效供給、舒緩缺貨壓力，恐怕得等到2027年下半年時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
SpaceX引爆行情！這網通廠「開盤秒攻頂」躋身17家漲停股 被動元件3檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（15）日下跌194.80點至30,746.98點開低，最低觸及30,736.26點，截至上午9點45分暫維持疲軟走勢，開盤有17檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體斷貨翻版？玻纖布爆「史上最猛搶料潮」 哪些台廠再賺一波
玻璃纖維布（glass cloth）在iPhone手機裡，看似只是厚塑膠膜般的存在，平時不易被注意，卻是不可或缺的關鍵材料。隨著供應日益吃緊，市場傳出蘋果已被迫與輝達（Nvidia）、Google、亞馬遜等科技巨擘展開搶料大戰。業界評估，玻纖布供給緊俏的局面，至少將延續至2027年下半年，情況宛如近期上演的記憶體晶片荒。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
15%關稅背後的台積電真實價值與真正含意？
[Newtalk新聞] 隨著美國對台相關關稅正式下調至15%，台灣半導體、AI產業爭取到優惠配額與豁免保障市場，對於台積電與台股長線競爭力的評價正出現明顯轉變。儘管仍有部分學者與市場聲音提出質疑，但若從地緣政治與全球供應鏈戰略高度來看，此舉反而可能是台灣半導體產業的重大結構性利多。 美國商務部15 日宣布，美國與台灣達成最新貿易協議，台灣科技產業將擴大在美國本土設廠與晶片製造投資作為交換，美方將對台灣適用的對等關稅稅率自20%下調至15%且不疊加。 以下是分析師葉俊敏整理解析內容： 回顧去年三月，曾有學者預測台積電股價恐回落至 500元附近，並對整體半導體景氣抱持相對保守看法。然而，隨著時間推進，相關預測不僅未能實現，市場環境也已出現根本性變化。 目前仍有學者示警「三大代價」不可忽視，包括：產業空洞化的疑慮、研發與製造成本上升、海外設廠恐壓縮毛利。甚至點名「矽盾瓦解」將衝擊台積電長期獲利能力。 事實層面：從全球戰略角度看是重大利多 但從實際發展來看，此次關稅下調與擴廠計畫，背後反映的是台美半導體深度合作正式制度化。台積電不再只是代工龍頭，而是被視為全球供應鏈不可替代的關鍵核心。 在地緣新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 5
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
廣達尾牙今晚登場 盤中失守280元關卡先「押寶」？分析師看法出爐
科技大廠陸續籌辦尾牙犒賞員工！今（15）日由代工大廠廣達（2382）打頭陣，董事長林百里對公司營運與AI伺服器後市展望備受市場關注。不過，廣達今日股價表現偏弱，盤中一度跌破280元關卡，最大跌幅約2.27%，投資人關注是否仍有「尾牙行情」可期，分析師看法也率先出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5