經濟部首度公布智庫研究 台美關稅談妥反而增加就業約300人

台美關稅談判底定，經濟部產發署今（16）日公布委託智庫研究結果；當對等關稅降由原本32%降至15%且不疊加的情境評估，對我國出口、產值及就業的影響，已大幅減緩衝擊，從衰退逆轉為正成長。

其中，工業產品出口美國金額將從「-7.5%至-5.75%」變為「+0.04%至+0.08%」；工業產業產值從「-1.4%至-1.3%」變成「+0.01%至+0.02%」；工業就業人數影響從「-3.6萬人」變成「+206人至+329人」，全數由負轉正。

經濟部表示，台美達成「對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項目標，未來台灣貨品出口美國將與日、韓等對手國一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。

另外，針對赴美投資業者也爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，未來有利台灣業者結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，鞏固雙方在全球半導體與高科技領導地位。

經濟部表示，在對等關稅實施前，我國工具機產品出口美國關稅為4%，競爭對手日本為2.4%、韓國0%，現對美出口關稅同為15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。

對等關稅上路後，現在台灣傳產輸美的項目中，工具機產業關稅為24%、機械業21.5%、汽車零組件25%，未來將通通降到15%，將與日、韓、德國等競爭對手一致、公平競爭。

其他傳產部分，水五金產業輸美關稅22.6%、手工具機23.3%、塑膠產業24.6%、紡織產業28.7%等，未來關稅降至15%的稅率，則會與越南、中國等競爭對手的差距拉大。

雙向投資部分，經濟部則說明，未來我國將以「台灣模式」推動對美投資，此模式是在充分與國內高科技產業溝通後提出，即企業在考量貼近客戶、市場有訂單潛力而自主對美投資，並由政府協助提供良好投資條件促成投資落地美國。經濟部重申，我國高科技產業投資美國不是「移轉」，而是供應鏈「延伸和擴展」，未來透過產業、金融、政府的協力合作，創造有利營運環境，創造台美產業經貿雙贏局勢。

為及時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，行政院去年9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中經濟部編列460億元辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等支持產業之4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局。

經濟部表示，後續將陸續召開座談會傾聽產業界意見，持續調整及精進相關協助措施，以符合產業需求。

