經濟部首次開經詢會大會 產業界籲寬估電力

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者謝怡璇台北12日電）經濟部今天首次召開經濟及產業發展諮詢大會，經濟部長龔明鑫表示，盼透過半導體、AI、聯盟等方式，推動百工百業於本地及國外市場共同發展；面對AI發展浪潮，產業界提到要寬估電力布局，相關建議會納入考量。

經濟部今天召開經濟及產業發展諮詢會115年第1次大會，會議時長約2小時。經濟部長龔明鑫及兩位經詢會共同召集人全國工業總會榮譽理事長許勝雄、台灣電機電子工業同業公會理事長劉揚偉於會後說明會議重點。

廣告 廣告

龔明鑫表示，會議中提及最多次的字詞為「百工百業」，台灣要利用優勢讓百工百業共同發展。

他說明，新興產業也能帶動傳統產業發展，如軍工、無人機、機器人產業發展需要工具機等，可透過將半導體供應鏈延伸至傳統產業、運用AI，以及透過聯盟、加盟等方式，讓百工百業在本地或於國外「共同打群架」。

龔明鑫提到，業界有些呼籲，包括工總再次提到「空污法」修法問題，可能造成工業界極大困擾，懇請立法院在修正時能再審慎思考；也有部分公協會提到人才問題，現在迫切需要研發人才，希望能重新思考「研發替代役」相關機制，也有人提到無人機相關預算被刪除相當可惜，希望能盡快彌補。

在電力布局上」，龔明鑫表示，業界希望經濟部電力需求可以寬估，做到未雨綢繆，並在算力布局方面更積極，有將建議記錄下來，將來會規劃相應策略。

許勝雄提到，肯定經濟部透過會議滾動討論，對會中提到現在是「打群架」的時代尤為印象深刻，認為如果結合產業資源，透過「以大帶小」的運作機制，能讓中小微型企業在發展過程中提升競爭力。

劉揚偉提到，此次會議非常有系統，包括每3個月會有相關活動，每6個月會有進度報告及討論。電電公會此次提出透過電電公會（TEEMA）科學園區，帶領中小微企業走向國外。目前電電公會科學園區在美國、波蘭、法國、印度及墨西哥等地相當受歡迎，相信在經濟部的支持下，科學園區能協助中小微企業出海，擴大商機。（編輯：張均懋）1150612