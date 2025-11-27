經濟部鬆口「未禁止中資餐飲業」 台商揭瑞幸咖啡藏鏡人目的

擅長營銷和創新產品的中國品牌瑞幸咖啡即將來台開店。（翻攝自微博）

前一天吵得沸沸揚揚的中國最強咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」傳出即將來台開店，外界熱議並想起底這個引進廠商是誰，然而經濟部前一天主動說明「無核准」、還要查是否中資，今（27）日則態度放軟，表示「餐飲業的中資並未禁止」，「台灣本來就是開放市場」，歡迎各國際餐飲品牌來台營運，「不是去查啦，就是了解一下」。

經濟部長龔明鑫今日在主持經濟部業務會報前受訪，記者追問關於瑞幸咖啡的後續，雖然不少記者已前往南京東路的店面一探究竟，但因為還在施工、沒有新消息，所以轉而問經濟部。

龔明鑫表示，因為餐飲業並未禁止中資，當然可以來台，但前提是必須申請，無論是中國的母公司、子公司來台設立分店，或是代理，都要按照規定申請，但目前為止還沒接到申請案。

媒體報導，這家引進的公司為「順昱控股」，連結官網菜單就可發現瑞幸LOGO，質疑是否透過代理形式來台開分店？龔明鑫表示，代理商也必須看它的資金來源，應支付給品牌方、而非由品牌方提供，經濟部將去了解是否符合法規，會在店家開始營業後，去了解其運作、資金形式與智慧財產權授權狀況。

至於有人擔心瑞幸咖啡進入台灣市場，可能擠壓本土業者的生存空間，龔明鑫表示，只要業者符合法律，就尊重他的商業行為，台灣本來就是開放市場，所以全世界的飲食都可以在這裡看到，像是日本料理、美國品牌等什麼都有，只要符合法規、全都歡迎。

公開資料顯示，瑞幸咖啡全球門市約2.9萬家，海外門市包括新加坡、美國、馬來西亞等共118家。

有台商跟本刊提到，瑞幸在中國大陸的營業模式在台灣不一定吃香，但進軍台灣的目的就是插旗，畢竟現在正尋求回美國上市，所以需要題材，擴展海外版圖就是其一，所以對他們來說，營收先不是重點。

但因目前兩岸關係不佳，政治因素會成為最大變數，因此瑞幸採取跟合作夥伴，也就是在兩岸都有工廠的台商，用授權方式委外經營，而這家「順昱控股」是擁有50年歷史的彰化員林的翁家，是香料品牌代理商。

而順昱控股登記的代表人翁張麗卿，曾任順大食品調味公司董事，而順大食品就是瑞幸咖啡在中國的咖啡豆加工供應商，1995年在廣東設立工廠，業務也是提供各大餐飲集團咖啡、茶相關產品，一年咖啡豆產能超過萬噸。

