經濟部點名自帶插頭行動電源有風險 為何會自燃？如何避免？

全台近期出現多起行動電源自燃案件，經濟部標準局繼日前公告召回市售5款、共約8.8萬顆行動電源後，5日進一步舉行記者會，公告邊境抽驗比例提高10倍、後市場查驗等3大檢驗規定；並點名常見自帶AC插頭的行動電源，在設計上具有安全風險。

行動電源自燃事故頻傳 經濟部公告加嚴3大檢驗規定

經濟部公告召回8.8萬顆行動電源 5款問題型號、外觀一次看

為何行動電源內的鋰電池會起火？

標準局指出，鋰電池內原本會有一層隔離層將正負極隔開，若隔離層破裂就會導致鋰金屬沉積、正負極接觸，使電流快速上升引發熱失控起火，是鋰電池最常見的起火原因。

標準局綜合企劃組副組長蘇柏昌指出，除未經檢驗的行動電源可能有安全疑慮外，電池老化、撞擊等不當使用狀況也都會產生風險。

標準局強調，現行國家標準是參照國際電工協會提出的IEC 62133進行檢驗，會模擬包含短路、落下、高溫、過度充電、異常操作等使用情境，並檢測機械強度、故障狀態、升溫等。

為什麼自帶插頭的行動電源有風險？

標準局副局長謝翰璋指出，許多民眾為求方便，往往會選購自帶插頭的行動電源，省去多帶轉接頭的麻煩，但該款設計其實是在「實現物理極致」，在狹小的空間中須同時塞入交流電電路、低壓電路與電池芯、AC插座等，因此容易出現散熱問題，「自帶插頭的行動電源是不是風險比較高？我想答案是肯定的。」

謝翰璋表示，由於這類產品是近年才出現，標準局正在討論是否要提高相關檢驗標準。

使用行動電源應避免哪些不良習慣？

除選購具有商品檢驗標示的產品外，標準局也提醒民眾，不要在無人看管的情形下為行動電源充電、充完電後最好立即拔除插頭，此外也應避免在高溫潮濕的情況下充放電；若行動電源出現異常膨脹、發熱、破損的情形，就需立即更換。

行動電源如何回收？

標準局提醒，行動電源不可任意丟棄垃圾桶或丟入垃圾車，且必須與其他回收物分開，單獨交給資源回收車。

此外包含連鎖便利商店、量販店、超市、藥妝店等，也都有提供回收電池服務。