經濟部：中小企業逾171萬家 撐起全台近8成就業

經濟部次長何晉滄指出，「2025年中小企業白皮書發布記者會裡面，我們想要帶給大家看到一些脫胎換骨的中小企業越挫越勇，也希望我們許多的中小企業能夠善用政府的資源，能夠來幫忙所經營的行業。」

經濟部表示，2024年台灣中小企業家數超過171.5萬家，較前一年家數成長2.48%，吸納約919.4萬就業人口，提供全國近8成的就業機會，更創造超過31兆元銷售額。

另外，2024年底具備創新能力的新創企業總數超過9500家，包含健康醫療、軟體應用等多元領域。當前全球正處於政經版圖重組、產業競爭規則重塑的時代，面對國際地緣政治再加上美國對等關稅措施，我國中小企業的經營環境比過往面臨更多挑戰。