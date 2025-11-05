經濟部：依法未開放淘寶、拼多多落地經營電商業務

中國知名電商淘寶、拼多多、京東及影音平台抖音app。路透社



中國電商淘寶、拼多多在平台販售豬肉製品，違規入境包裹引發非洲豬瘟危機。針對外界關切中國電商納管一事，經濟部今（5）日說明，我國依法未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部表示，依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來臺投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在臺從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前也已明確說明，我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部表示，淘寶在台依法不得落地經營，且實際上也未落地經營。淘寶公司曾於2018年依兩岸人民關係條例、陸資來台投資許可辦法，經過經濟部核准在台設立分公司，登記業務項目為「I301030電子資訊供應服務業」及「I401020廣告傳單分送業」等二項，主要負責「中國淘寶網臺灣站」之幣別轉換、資料維護等作業。

不過，經濟部並未核准其在臺經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上也未落地經營。

據了解，台灣民眾目前上網購買境外電商，皆是民眾「跨境」到中國電商平台購物，不是淘寶在台灣所設的電商平台。

至於強化境外電商管理一事，經濟部表示，行政院已責成數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

