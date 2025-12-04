經濟部：台灣高階技術結合印度軟體 打造韌性供應鏈
（中央社記者曾筠庭台北4日電）台印度次長級經貿對話會議3日在台北舉行，由於印度是台商國際布局重鎮，經濟部今天表示，會中雙方就全球經貿情勢、投資布局及供應鏈合作等議題深入交流，期盼透過台灣高階技術結合印度充沛軟體人才，建構更具韌性的台印供應鏈。
台印度次長級經貿對話由經濟部政務次長江文若與印度商工部次長 Amardeep Singh Bhatia 共同主持，經濟部今天透過新聞稿指出，雙方在會中簽署台印度醫療產品法規領域合作備忘錄，並見證金管會與印度國際金融服務中心管理局交換合作備忘錄，象徵雙邊合作在金融與產業領域更上層樓。
江文若在會中指出，面對全球供應鏈加速重組，各國都在尋求安全且具韌性的供應鏈架構，印度已成許多台商布局的重要據點，她期望台印能就人才、投資環境與政策3面向深化合作，並透過台灣的高階技術結合印度充沛的軟體人才，建構更具韌性的台印供應鏈。
印度商工部次長 Bhatia則說，雙方已累積多項合作基礎，印度近年透過優惠措施與基礎建設升級吸引國際企業，希望台印能共同在印度擴大供應鏈合作，攜手拓展全球商機。
經濟部表示，除正式會議外，Bhatia 此行亦率領印度30餘名工商界代表來台，並於2日出席「第4屆臺印度CEO圓桌論壇」，江文若與 Bhatia均與會聆聽產業建言，並見證企業領袖發布聯合聲明。
同時，江文若與 Bhatia也出席由印度商工總會與工業總會舉辦「第9屆臺印度產業鏈結高峰論壇」，鼓勵兩國企業透過交流深化合作，為區域供應鏈注入動能。
經濟部指出，台灣與印度經貿關係逐步升溫，根據財政部統計，去年雙邊貿易額達106億美元創新高；今年截至10月已達101.68億美元，較去年同期成長17.69%，全年貿易額可望再創歷史新高。（編輯：林淑媛）1141204
