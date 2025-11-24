經濟部「女性創業菁英總會」林能蕾總會長 出席世華日本分會會長交接典禮

圖▲林能蕾總會長（右）-出席世華日本分會交接典禮與蔡明耀副代表（左）石井苗子參議員（中）合影。

【記者張嘉誠／綜合報導】

台日女性領袖齊聚東京 盛況隆重

世界華人工商婦女企管協會（世華）日本分會11月23日於東京舉行「第十一、十二屆會長交接典禮暨晚宴」，場面莊重熱烈、冠蓋雲集。世華總會長林淑敏率領全球世華幹部及日本四大分會會員共同參與；來自台灣的近三十餘位代表亦專程赴日，會場座無虛席。

圖▲女性創業菁英總會代表出席「世界華人工商婦女企管協會」日本分會、典禮合影。

僑務委員會委員長徐佳青特別錄製影片致賀，肯定世華在促進女性經濟與全球僑界交流上的長期貢獻。駐日經濟文化代表處蔡明耀副代表親臨會場，並代表徐委員長頒發感謝狀予卸任會長尹世玲與新任會長蕭俐俐，表達高度肯定與祝福。

此次典禮特別邀請經濟部「女性創業菁英獎聯誼會」總會長林能蕾率團出席，並代表台灣女性創業者致詞。林能蕾指出，世華以堅定而溫暖的力量串連全球華人女性，是支持女性創業與提升國際鏈結的重要力量；未來期盼與世華日本分會深化合作，共同擴大台日女性創業的交流平台，協助更多女性邁向國際舞台。

晚宴現場交流熱絡，台日兩國政商界多位重量級嘉賓齊聚，包括日本參議員石井苗子等國會及產業界代表皆到場支持，充分展現本次盛會的高度影響力。本次由林能蕾總會長率領「經濟部女性創業菁英獎聯誼會」正式出席國際活動，不僅彰顯台灣政府對女性創業與國民外交的重視，也象徵台灣女性創業力量以更具體、正式的角色走向國際舞台，展現亮眼的影響力與代表性。

在溫馨與祝福中，交接典禮圓滿落幕，台日女性領袖齊聚東京，共同開啟跨國女力的新篇章！