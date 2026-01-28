經濟部：掌握25家外商投資案 投資規模逾1600億

經濟部今天(28日)指出，「投資台灣三大方案」截至23日，投資金額達新台幣2.6兆，創造逾16.4萬個就業機會，而在國際招商方面，2025年共掌握25家外商投資案源，投資金額達1,602億。經濟部表示，已與其中11家代表性廠商簽署投資意向書，將陸續於未來5年落實投資。

經濟部投資促進司28日召開記者會，說明2025年度國際招商暨三大方案成果。副司長呂貞慧表示，因應全球供應鏈重組及美中貿易戰，政府自2019年推動「投資台灣三大方案」，截至今年1月23日為止，三大方案累計通過1,712家企業申請案，總投資金額達新台幣2兆6,218億元，創造超過16萬4,554個就業機會。

呂貞慧指出，行政院2025年7月核定三大方案延長至2027年，並擴大適用範圍至全球台商及外資，聚焦五大信賴產業及國家重點發展領域，目標要再吸引1.2兆元投資與8萬個本國就業機會。

呂貞慧表示，台灣憑藉深厚的高科技產業基礎與AI時代帶動的龐大需求，持續展現強勁投資吸引力，成為國際企業布局關鍵技術與產能的重要據點，經濟部2025年已掌握25家外商來台投資案，預估投資金額約1,602億元，目前已和其中的11家代表性廠商簽署投資意向書，並以美、日商各4家最多，歐商有2家、韓商則有1家，其投資領域涵蓋先進材料、電力系統解決方案、半導體、AI、循環永續及民生服務等。

呂貞慧說明，這25家外商投資案將會在未來3到5年落實投資，其中有8成為擴大在台營運及產能。她說：『(原音)我們把他分類，40%就是擴大在台灣的營運規模，包括新增的人力，或者要設一些Lab實驗室、物流中心都在這一邊。然後40%是擴大在台產能，就是說他的產線會再增加。12%是首度在台投資；8%是在台灣設立研發中心。』

記者會現場也邀來多家廠商現身說法，媒體紛紛關注台美關稅談判敲定，台灣企業自主赴美投資2,500億美元一事。對此，半導體封測廠力成執行長謝永達回應，現階段台灣科技產品並沒有受到對等關稅及232關稅影響，而力成客戶主要多在美國及日本，部分美系客戶明確表示不需赴美投資，另外也有某半導體美系客戶有問過此事，但客戶明確知道，赴美投資毛利可能只剩2成，不會賺錢，此事得從長計議。

昇陽半導體執行長蔡幸川指出，赴美投資最大問題就是成本，若毛利率沒有達到50%以上的公司，赴美機會不大。而昇陽在2022年台積電赴美設廠時就有過討論，基於成本考量加上關稅談判告一段落，未來數年應是不會有赴美的計劃，但也「永不言不」(never say never)。