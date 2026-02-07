經濟部「晶創IC設計補助計畫」強化技術自主轉型升級

記者吳典叡／專題報導

經濟部產業發展署推動的「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」政策，為配合行政院「晶片驅動臺灣產業創新方案」策略，強化臺灣IC設計產業自主研發與技術能量。目前，最新成果在於2025年度核定的補助案數明顯增加，涵蓋從中小型新創到大型IC設計公司的廣泛業者。同時，此項計畫已帶動上下游250多家企業投入技術開發合作，有助於加速技術累積，帶動百工百業轉型升級。

臺灣半導體產業向來以製造見長，但真正能夠定義未來的，是晶片設計的能力。產發署為配合國科會「晶片驅動臺灣產業創新方案」，持續推動「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」（晶創IC設計補助計畫）。於2024年核定27項計畫，引導業者在AI、高效運算、車用等領域開發更具前瞻性產品。2025年推動重點則以帶動百工百業發展為主軸，相關應用擴及AI、機器人、無人機、智慧穿戴、安控與衛星通訊等領域。

在國科會推動「晶片驅動臺灣產業創新方案」方面，現階段重要成果，首先是「為強化百工百業 AI 應用能力，加速布建 AI 核心算力基礎建設」，開發「TAIWAN AI RAP」平臺，整合高效能算力、生成式AI模型與微調工具，協助企業與研究團隊快速部署應用，加速AI導入各行各業。

其次，面對IC設計人才短缺，積極強化晶片設計人才培育與技術支援環境，推動AI、先進封裝等設計資源建置，培訓種子師資與提供教材課程，預計119年前將IC設計用運算核心擴充至24000 核心。為提升我國IC設計於全球市場的占比，提供研發補助資源，協助中小型IC設計公司投入特殊應用晶片及具競爭力的關鍵元件。2025年度除持續投入補助資源外，也新增無人機關鍵技術研發補助，強化我國無人機自主核心技術。

產發署期盼透過「晶創IC設計補助計畫」，將加速臺廠開發具創新經濟價值、獲國際供應鏈信賴的晶片，並加速技術應用落地，進一步帶動百工百業轉型升級。展望未來，2026年「晶創IC設計補助計畫」將更加著重在國家重點發展領域關鍵技術，持續強化供應鏈自主與可靠性，穩固臺灣在全球晶片供應鏈的信賴地位。

經濟部持續強化關鍵晶片技術，讓臺灣在全球半導體競爭中持續保持領先。（經濟部提供）