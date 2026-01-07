經濟部：無人機招標非顧問合約 依法公開辦理

（中央社記者曾筠庭台北7日電）針對媒體報導經濟部將開標無人機巨額顧問案引發關注，經濟部產業發展署今天澄清，相關招標並非顧問合約，而是產業推動的勞務委託，旨在協助國內無人機產業發展非紅供應鏈並鏈結國際市場，相關程序皆依政府採購法辦理。

近日有媒體報導「經濟部明開標無人機巨額顧問約 1+5億元推非紅與國際鏈結引熱議」，產發署今天發布澄清指出，該招標案為「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」，係配合政府推動「五大信賴產業」及行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」政策方向，透過研發補助與產業推動資源，引導業者投入非紅供應鏈關鍵模組與整機開發，強化自主研發及系統整合能力，並協助產業導入國際認證標準。

經濟部說明，計畫將以產官學研合作為基礎，組織國內業者前往歐美、日本等地參與國際展覽與交流活動，推動國際合作洽談，促成合作備忘錄（MOU）及保密協議（NDA）等文件的簽署，深化跨國產業鏈結，提升台灣無人機業者在全球市場的能見度與競爭力。

對於外界質疑招標性質，經濟部強調，本案並非媒體所稱的顧問合約，而是產業推動所需的勞務委託，執行單位僅負責協助推動國內無人機業者開發非紅供應鏈關鍵模組及整機，並協助鏈結國際市場商機，並不會由執行單位定義所謂「非紅供應鏈」，也不會決定參與廠商名單。

經濟部進一步表示，相關採購作業皆依政府採購法相關規定辦理，招標文件已公告於政府電子採購網，凡符合投標資格要件者均可依法投標，絕無事先指定或分配標案給特定對象的情形。（編輯：張均懋）1150107